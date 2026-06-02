Mansão de Vini Jr. no Rio de Janeiro é avaliada em R$ 20 milhões

A mansão de Vini Jr. no Rio de Janeiro é um imóvel de luxo que ocupa quatro terrenos em um condomínio de luxo e é avaliada em R$ 20 milhões. O jogador do Real Madrid, convocado para a Copa do Mundo, organizou uma festa no imóvel após uma partida no último domingo.

A mansão de Vini Jr. no Rio de Janeiro é um imóvel de luxo que ocupa quatro terrenos em um condomínio de luxo e é avaliada em R$ 20 milhões.

O jogador do Real Madrid, convocado para a Copa do Mundo, organizou uma festa no imóvel após uma partida no último domingo. A casa alto padrão na Barra da Tijuca tem três andares, elevador panorâmico, academia e sala de jogos. Vini Jr. tem uma residência de luxo na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 20 milhões, que destaca-se por seu luxo e conforto.

O jogador do Real Madrid, convocado para a Copa do Mundo, organizou uma festa no imóvel após uma partida no último domingo. A casa alto padrão na Barra da Tijuca tem três andares, elevador panorâmico, academia e sala de jogos.

Vini Jr. tem uma residência de luxo na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 20 milhões, que destaca-se por seu luxo e conforto. A residência de três andares conta com elevador panorâmico, academia e sala de jogos, refletindo o estilo de vida sofisticado do jogador do Real Madrid. Após a goleada do Brasil sobre o Panamá, Vini Jr. celebrou no local com amigos e outras celebridades.

O imóvel chama a atenção por sua área construída e por atrativos, que vão desde elevador panorâmico, a sala de jogos, academia e piscina. Atuando como atacante no Real Madrid, Vini Jr. foi convocado para a Seleção do Brasil e, antes de embarcarem para os Estados Unidos, no amistoso disputado no Maracanã contra o Panamá, ele abriu o placar. O placar final foi de 6 a 2 para o Brasil.

Logo após a goleada, o jogador recebeu em sua casa, entre os convidados, os jogadores Endrick e Éder Militão, a cantora Ludmilla, o rapper Orochi e o influenciador Chico Moedas. Avaliada em cerca de R$ 20 milhões, a residência ocupa quatro terrenos em um condomínio de luxo e teve a construção concluída em 2023, após três anos de obra.

Com três andares, o imóvel foi projetado com foco em conforto e privacidade, incorporando elementos ligados ao estilo contemporâneo escolhido pelo atleta. A casa representa um espaço mais intimista de Vini Jr., distante dos estádios e próximo de suas origens. A arquitetura chama atenção logo na entrada pelo uso de mármore, grandes painéis de vidro e esquadrias amplas, recursos que favorecem a iluminação natural e a integração entre os ambientes.

Entre os itens de destaque estão um elevador panorâmico e um sistema de som integrado que permite música ambiente em todos os cômodos. A decoração segue proposta minimalista, com predominância de tons neutros como branco, bege e cinza. Os ambientes são complementados por peças de alto padrão, incluindo tapetes de algodão egípcio e enxovais luxuosos, em uma composição voltada ao conforto. O padrão de vida do atacante está relacionado à consolidação de sua carreira internacional.

Em 2025, Vini Jr. apareceu na lista da Forbes entre os jogadores mais bem pagos do mundo, ocupando a sexta posição





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