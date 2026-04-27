Manifesto da Palantir propõe transformação do Estado em filial de gigantes tecnológicas, gerando controvérsia

O manifesto divulgado pela Palantir em sua rede social X propõe uma reformulação do poder estatal em favor das grandes empresas tecnológicas, gerando debates sobre democracia, IA e controle social. O texto, atribuído ao CEO Alex Karp, defende medidas como o fim da neutralização de Alemanha e Japão e a priorização do crescimento corporativo sobre a regulação, enquanto críticos como Yanis Varoufakis o acusam de promover um modelo tecnofascista.

A proposta de transformar o Estado em uma espécie de filial das gigantescas empresas tecnológicas, esvaziando a soberania de sua própria dimensão democrática, é o cerne do manifesto divulgado pela Palantir , um dos colossos de Silicon Valley, em sua rede social X. A publicação gerou uma intensa controvérsia, especialmente por vir de uma empresa que já desenvolveu ferramentas de inteligência artificial (IA) e análise de dados em larga escala, utilizadas em operações como a perseguição de imigrantes nos EUA, bombardeios no Irã e a repressão a palestinos em Gaza.

Fundada e presidida por Peter Thiel desde 2003, a Palantir é vista como uma das maiores ameaças à democracia por seus críticos. Thiel, aliado de Donald Trump e Elon Musk, recentemente esteve em Roma ministrando seminários sobre o Anticristo, enquanto o manifesto parece ser obra de seu CEO, Alex Karp, autor do livro *A República Tecnológica*, que ecoa as 22 teses virais sobre o futuro dos EUA. Alguns o descrevem como um plano para forjar um Ocidente tecnofascista.

Enquanto Peter Thiel defende a separação entre liberdade e democracia, e Curtis Yarvin teoriza sobre um ordenamento pós-democrático com um 'CEO monarca', Karp mantém um discurso aparentemente republicano, propondo não uma ruptura institucional, mas uma reformulação interna do poder frente aos desafios do espaço digital e da rivalidade geopolítica. Essa interpretação, no entanto, é vista como excessivamente benevolente.

O manifesto defende o retorno ao serviço militar obrigatório e universal, prioriza o poder duro sobre o blando, rejeita a regulação em favor do crescimento corporativo, antecipa o fim da era atômica como dissuasão e a ascensão da IA como novo paradigma, e propõe o fim da neutralização de Alemanha e Japão, países derrotados na Segunda Guerra Mundial. Yanis Varoufakis, economista grego, respondeu rapidamente com um contramanifiesto em X, acusando a Palantir de defender a demissão em massa de servidores públicos, exceto alguns aprovados pela empresa, que receberiam salários exorbitantes pagos pelos contribuintes, e de propor uma política desprovida de empatia, como a IA.

A revolução tecnológica acelerada está gerando novas distopias, que superam as clássicas de Orwell e Huxley. Há menos de meio século, Walter Tevis imaginou o 'sinsonte', onde a humanidade perdeu a capacidade de ler e sentir emoções profundas, tornando a leitura um ato de resistência. Essas distopias, embora contraditórias, são complementares: em *1984*, a verdade é manipulada ativamente, enquanto em *Brave New World* ela se torna irrelevante. Em ambos, a liberdade desaparece, seja por imposição ou desinteresse.

O manifesto da Palantir abre novos modelos de controle social, ligados ao capitalismo tecnológico atual. Também envelhece o velho chiste russo: um cidadão encontra um velho camarada do Partido em Moscou e diz: 'Sabes que tudo o que o Partido Comunista nos contava era mentira?

' O amigo responde: 'O pior não é isso, o pior é que tudo o que nos contavam sobre o capitalismo era verdade.





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