Manifestantes se aproximam do estádio da Copa do Mundo de 2026 em México

Uma manifestação está sendo preparada para se aproximar do local do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, no Azteca. A Polícia está bloqueando uma marcha de professores em direção ao estádio, em protesto contra o desaparecimento de seus filhos mortos. O movimento se assemelha ao das ‘Madres de la Plaza de Mayo’, da Argentina, e outros protestos também haviam sido marcados para o dia da partida de abertura da Copa, incluindo as manifestações dos professores.

A manifestação está marcada para se aproximar do local, e o operativo, que inclui várias viaturas e muitos oficiais, foi feito apenas por prevenção. O Azteca receberá nesta quinta a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul.

México: Polícia bloqueia marcha de professores em direção a estádio da Copa. As ‘Madres Buscadoras’ reivindicam o paradeiro de seus filhos mortos. O movimento se assemelha ao das ‘Madres de la Plaza de Mayo’, da Argentina. Outros protestos também haviam sido marcados para o dia da partida de abertura da Copa, incluindo as manifestações dos professores, que já arrastam por mais de um mês





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