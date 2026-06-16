Manifestantes pedem exclusão do Irã da Copa antes de estreia nos EUA

Centenas de iranianos se reuniram do lado de fora do estádio de Los Angeles, antes da partida de estreia da seleção do Irã pela Copa do Mundo. Alguns seguravam cartazes e bandeiras contra o regime iraniano, enquanto outros pediam para que os iranianos se unissem e deixassem a política de lado. A FIFA citou as regras que proíbem bandeiras ou vestimentas de cunho político, mas não se manifestou imediatamente sobre a abordagem em relação à bandeira pré-revolucionária do Irã. Muitas pessoas carregavam a bandeira do leão e do sol ou vestiam camisetas com o símbolo passando pela segurança sem problemas. Três pessoas nas arquibancadas vestindo camisetas brancas com o leão e o sol estampados disseram que decidiram usá-las apesar dos avisos.

Centenas de iranianos se reuniram do lado de fora do estádio de Los Angeles, antes da partida de estreia da seleção do Irã pela Copa do Mundo.

Alguns seguravam cartazes e bandeiras contra o regime iraniano, enquanto outros pediam para que os iranianos se unissem e deixassem a política de lado. A FIFA citou as regras que proíbem bandeiras ou vestimentas de cunho político, mas não se manifestou imediatamente sobre a abordagem em relação à bandeira pré-revolucionária do Irã. Muitas pessoas carregavam a bandeira do leão e do sol ou vestiam camisetas com o símbolo passando pela segurança sem problemas.

Três pessoas nas arquibancadas vestindo camisetas brancas com o leão e o sol estampados disseram que decidiram usá-las apesar dos avisos.





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