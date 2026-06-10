Manifestantes anti-imigração se manifestam no Reino Unido após ataque a faca

Manifestantes anti-imigração se reuniram em diferentes áreas de Belfast na noite de terça-feira (9) após um cidadão sudanês ser acusado de tentativa de homicídio pelo ataque a faca que deixou uma pessoa gravemente ferida na Irlanda do Norte. A polícia pediu calma à população e condenou os distúrbios.

Manifestantes anti-imigração foram às ruas no Reino Unido depois que um sudanês de 30 anos foi acusado de tentativa de homicídio pelo ataque a faca que deixou uma pessoa gravemente ferida na Irlanda do Norte.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o crime como horrível. Multidões mascaradas se reuniram em diferentes áreas de Belfast na noite de terça-feira (9). Os manifestantes incendiaram casas, carros, barricadas e pelo menos um ônibus. A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, afirmou que grupos de homens mascarados estavam expulsando famílias de suas casas por meio do fogo em cenas de puro vandalismo e violência.

Os protestos começaram depois que cidadão sudanês pelo ataque com faca que deixou outro homem hospitalizado com ferimentos nos olhos, nas costas e no rosto. Reino Unido quer restringir vistos e dar fim à livre mercado na imigração. Grande parte do ataque, ocorrido na noite de segunda em Belfast, foi filmada por uma testemunha e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um homem pode ser visto imobilizando outro no chão e o agredindo antes da intervenção de populares e policiais.

O ataque em North Belfast foi hediondo e injustificável. Mas há tentativas perigosas de explorar esse caso para atacar pessoas inocentes que simplesmente estão tentando viver, trabalhar e criar suas famílias aqui. Manifestações menores também foram registradas em outras cidades britânicas, incluindo Bangor, Glasgow e Londres, onde um grupo de manifestantes de extrema direita confrontou a polícia e entoou palavras de ordem contra a imigração.

Até o momento, não há evidências de que o ataque com faca tenha ligação com terrorismo, afirmou o vice-chefe da polícia da Irlanda do Norte, Ryan Henderson, ressaltando que a investigação ainda está em fase inicial. Ele acrescentou que o suspeito tinha antecedentes criminais e que a polícia estava trabalhando para identificar os responsáveis pelos distúrbios.

O chefe da polícia da Irlanda do Norte, Jon Boutcher, pediu que a população não permita que pessoas que nada sabem sobre a Irlanda do Norte influenciem o comportamento dos nossos cidadãos à distância por meio das redes sociais. A polícia reconheceu que ocorreram focos esporádicos de desordem em várias partes da Irlanda do Norte e que alguns veículos foram incendiados. As autoridades pediram calma à população, que proteste de forma pacífica e aja com responsabilidade.

A ministra da Justiça da Irlanda do Norte, Naomi Long, condenou os distúrbios. Ela disse que parte dos manifestantes estaria determinada a destruir justamente as comunidades que afirma querer proteger. Não há lugar para arruaceiros mascarados tomarem as ruas para ameaçar, intimidar, causar transtornos e destruição gratuita. É simplesmente desonesto afirmar que isso está sendo feito pelo bem da Irlanda do Norte, declarou em nota.

Embora eu reconheça e compreenda as preocupações após o ataque no norte de Belfast, não podemos permitir que o ódio prevaleça, concluiu. Há um ano, várias noites de distúrbios violentos motivados por questões raciais ocorreram na cidade próxima de Ballymena, depois que dois adolescentes romenos foram acusados de agredir sexualmente uma adolescente. Posteriormente, todas as acusações contra eles foram retiradas. O ataque desta semana acontece em um momento em que o ambiente político do Reino Unido já está bastante tensionado.

Policiais foram criticados por sua atuação, enquanto líderes da extrema direita foram acusados de explorar o caso para estimular violência racista com fins políticos. Starmer classificou o ataque de segunda-feira à noite como horrível e repugnante. Ele acrescentou que não tem absolutamente nenhuma tolerância para cenas de violência abomináveis como essa em nossas ruas.

Enquanto isso, Kemi Badenoch, líder do Partido Conservador, de centro-direita, relacionou imediatamente o ataque à imigração ilegal, sem apresentar provas, e pediu que a polícia divulgue os fatos o mais rapidamente possível para que possamos ter clareza sobre o ocorrido. Já Nigel Farage, líder do partido populista de direita radical Reform UK, que lidera a maioria das pesquisas de opinião, fez coro ao pedido, afirmando que as autoridades devem revelar imediatamente a identidade e o status migratório do agressor





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