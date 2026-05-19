"Mandalorian e Grogu" é legal, mas poderia ser melhor

O novo filme da saga espacial, "Mandalorian e Grogu", estreou no Brasil na quinta-feira (21). A crítica é mista, com elogios à fotografia e efeitos especiais, mas também críticas à falta de força na trama e ao clichê de algumas sequências.

O Mandalorian e Grogu e legal, mas como um antigo mestre diria, isso não é o retorno triunfal aos cinemas que Star Wars está procurando, principalmente depois de quase sete anos sem um filme novo.

A nova aventura da saga espacial, que estreia no Brasil nessa quinta-feira (21), é uma espécie de continuação da série The Mandalorian, um sucesso estrondoso desde a primeira de suas três temporadas, graças à pequena criatura verde Baby Yoda, popularmente conhecida. Parece um episódio mais longo e mais caro da TV, mas não necessariamente melhor, dando um capítulo mediano e isso é pouco para uma franquia bilionária que lançou sua última aventura nos cinemas em 2019, com o terrível The Rise of Skywalker.

E quem assistir o Mandalorian e Grogu por causa da série vai pensar 'por que eu não estou vendo isso em casa mesmo?

'. E o fã da franquia cinematográfica vai estranhar a ausência de sabres de luz, de jedis ou de pelo menos algum vilão mascarado carismático. Nisso, aliás, o filme deixa muito a desejar. Os antagonistas da vez nunca empolgam de verdade - e são o reflexo completo de uma trama sem grandes consequências.

Falta mesmo, não apenas força. É como se o filme tivesse medo de afetar de qualquer forma a história da série. Tanto que os protagonistas saem de O Mandalorian e Grogu praticamente da mesma forma que entraram - talvez com uma nave a mais. O caçador de recompensas e seu protegido vivem mais uma aventura enquanto caçam procurados pela Aliança Rebelde e se protegem.

Não espere muito mais que isso desde o começo, George Lucas nunca escondeu suas inspirações claras no cinema e na cultura japonesa. O Mandalorian e Grogu infelizmente copia a pior tradição das animações do país, fazendo um filme como se fosse um episódio 'filler' até a continuidade seriada e bizarro pensar que o roteiro tenha sido escrito pelos criadores da série.

A fotografia é mais ousada aqui e ali e os efeitos especiais dão uma melhorada, mas infelizmente há uma cena logo no começo com os AT-ATs, aqueles veículos quadrúpedes gigantes do Império, digna de um videogame mediano na tela do cinema. Ele não é horrível, ele só não é o bastante.

Em certo momento, uma boa e longa sequência com o fofo Grogu até tenta algo diferente, mas a essa altura o pequeno Baby Yoda já não tem tanta força para salvá-lo sozinho. Aqui está a crítica publicada no site g





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Star Wars Mandalorian Grogu Trauma Sem Grandes Consequências Antagonistas Passivos Sequências Tentativas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Japão e Brasil discutem potencial de petróleo no Brasil para reduzir dependência do Estreito de OrmuzO ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir a possibilidade de o Brasil ser uma fonte alternativa de petróleo para reduzir a dependência do país do bloqueio do Estreito de Ormuz.

Read more »

Chileno preso por racismo no Brasil já respondeu por ameaça de bombaDefesa de Germán Naranjo Maldini afirmou nesta semana que o executivo sofreu um “surto psicótico” e faz tratamento médico desde 2013

Read more »

Caças da FAB não conseguiram capturar objetos voadores não identificados no BrasilO Ministério da Justiça informou que ao menos 21 objetos voadores não identificados foram detetados na Itália, seguindo o radar do Cindacta. Infelizmente, os caças da Força Aérea Brasileira (FAB) não conseguiram captura-los.

Read more »

Kinea compara Brasil ao filme 'Parasita': consumiu como rico sem enriquecerCarta da Kinea mostra como o Brasil ampliou consumo sem elevar produtividade

Read more »