Manchester United vs Nottingham Forest: Estadísticas de la Premier League

Matheus Cunha e Igor Jesus se abraçam durante duelo entre Manchester United e Nottingham Forest pela Premier League Além do atacante, Luke Shaw e Bryan Mbeumo marcaram para os Red Devils.

Do outro lado, o também brasileiro Morato e Gibbs-White fizeram os gols da equipe visitante. A partida teve pouco impacto na tabela do Campeonato Inglês: o United tem a terceira colocação e a vaga na próxima Champions League confirmadas, mas sem chances de título. O Forest ocupa o 16º lugar, dois acima da zona de rebaixamento, mas não pode ser alcançado pelo West Ham e está garantido na primeira divisão para a próxima temporada





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