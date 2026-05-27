Manchester United encaminha contratação de Éderson, da Atalanta, por R$ 260 milhões

Manchester United está perto de fechar a compra do volante brasileiro Éderson, da Atalanta, por 38 milhões de libras. O jogador deve substituir Casemiro e reforçar o meio-campo do clube inglês.

O Manchester United está prestes a finalizar a contratação do meio-campista brasileiro Éderson , da Atalanta . Segundo informações da Sky Sports nesta quarta-feira (27), as negociações entraram na fase derradeira, com os clubes discutindo os últimos detalhes de uma transferência avaliada em aproximadamente 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões).

A expectativa nos bastidores de Old Trafford é que um acordo definitivo seja formalizado até o fim desta semana. A chegada do volante de 25 anos representa um passo importante na reformulação do elenco comandado por Erik ten Hag, que busca um substituto para Casemiro, cuja saída já está encaminhada. A negociação ganhou força após uma reviravolta nos planos de outro gigante europeu.

Inicialmente, Éderson parecia ter como destino certo o Atlético de Madrid, mas o clube espanhol decidiu mudar seu foco para tentar a contratação de João Gomes, do Wolverhampton. Essa alteração abriu caminho para a investida do United, que monitorava o jogador há meses. O treinador da Atalanta, Raffaele Palladino, já havia confirmado publicamente que optou por deixar o brasileiro no banco no empate contra a Fiorentina devido ao forte interesse de uma grande equipe europeia.

"É uma situação complicada, mas respeitamos a decisão do clube e do jogador", declarou Palladino em entrevista coletiva. Revelado pelo Cruzeiro, Éderson construiu sua carreira na Itália desde 2020, quando chegou ao Fortaleza por empréstimo e logo se transferiu para a Atalanta. Em cinco temporadas, somou 180 partidas, 16 gols e seis assistências, tornando-se peça fundamental na conquista da Europa League em 2023/24.

Sua versatilidade permite atuar tanto como primeiro volante quanto como meia central, característica que agrada a Ten Hag.

"Ele tem capacidade de ruptura e passes precisos, além de ser um gigante defensivamente", analisou o comentarista da ESPN, André Plihal. "No United, preencherá um vácuo deixado por Casemiro, mas com mais mobilidade. " Paralelamente, o United mantém sondagens por alternativas como Carlos Baleba, do Brighton, e Mateus Fernandes, do West Ham, mas Éderson é a prioridade. A transferência também renderá ao Cruzeiro cerca de R$ 2 milhões via mecanismo de solidariedade da Fifa (0,79% do valor).

A torcida espera que o reforço ajude a equipe a brigar por títulos na Premier League e na Liga dos Campeões, competição que o clube não vence desde 2008. Com a saída de Casemiro e a iminente chegada de Éderson, o meio-campo inglês ganha um novo líder, pronto para escrever sua história em Old Trafford





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