Mais uma vítima fatal no acidente aéreo em Belo Horizonte

Um dos passageiros resgatados em estado grave após o acidente aéreo em Belo Horizonte faleceu, elevando o número de mortos para três. A aeronave colidiu contra um prédio no bairro Silveira.

Um dos passageiros resgatados em estado grave após o trágico acidente aéreo ocorrido em Belo Horizonte , infelizmente, não resistiu e faleceu no início da noite desta segunda-feira, dia 4.

A confirmação do óbito foi divulgada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, aumentando o número total de vítimas fatais para três. O acidente, que chocou a cidade, ocorreu por volta das 12h20, resultando na perda da vida do piloto, de um indivíduo que ocupava o assento do copiloto e agora, de um dos passageiros que lutava pela vida no hospital.

A Fundação Hospitalar informou que os outros dois passageiros que foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital João XXIII permanecem internados, mas seu estado de saúde é considerado estável, recebendo todos os cuidados necessários para sua recuperação. A aeronave envolvida no acidente, um bimotor de prefixo PT-EYT, colidiu violentamente contra a estrutura de um prédio de três andares localizado na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira.

O impacto foi tão forte que abriu um buraco considerável na alvenaria do edifício antes que o avião finalmente caísse no estacionamento adjacente a um supermercado, causando grande comoção entre os moradores e frequentadores da região. As autoridades competentes identificaram as pessoas a bordo da aeronave como Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, que atuava como piloto; Fernando Moreira Souto, de 36 anos, que estava posicionado no banco do copiloto; Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos; Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos; e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos, todos passageiros.

A aeronave permaneceu em voo por aproximadamente cinco minutos após a decolagem do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, antes de sofrer a queda fatal. A propriedade do avião pertencia a Fernando Moreira Souto, que o havia adquirido recentemente e estava em processo de transferência de titularidade junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave havia iniciado sua jornada em Teófilo Otoni, localizada no Vale do Mucuri, realizando uma breve escala no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, antes de seguir para seu destino final, o Aeroporto Campo de Marte, na zona Norte da capital paulista. Essa informação foi confirmada por fontes confiáveis ligadas à gestão do aeroporto.

Em uma nota oficial, a NAV Brasil, empresa responsável pelo controle do tráfego aéreo, detalhou que a decolagem da aeronave da Pampulha ocorreu por volta das 12h16. O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado para atender à emergência, recebendo o chamado às 12h21, mobilizando equipes para o local do acidente para realizar os trabalhos de resgate e prestar os primeiros socorros às vítimas.

Uma análise detalhada dos dados da aeronave de prefixo PT-EYT revelou que o avião foi fabricado em 1979 e possui capacidade para transportar até cinco passageiros, além do piloto. O registro da aeronave a classifica como de uso privado, indicando que não estava autorizada para operações comerciais. O peso máximo de decolagem da aeronave é de 1.633 kg.

O modelo EMB-721C pertence à categoria de aeronaves monomotoras, com pouso convencional, e está enquadrado na categoria “normal” de certificação, o que significa que atende aos requisitos de segurança estabelecidos pelas autoridades aeronáuticas. O certificado de aeronavegabilidade (CVA) da aeronave tem validade até 1º de abril de 2027, atestando que ela está em condições de voar.

A aeronave estava configurada em conformidade com as regras dos Requisitos gerais de operação para aeronaves civis, que regulamenta as operações privadas no Brasil, garantindo que todas as normas de segurança fossem seguidas. A investigação sobre as causas do acidente aéreo que atingiu um prédio no bairro Silveira revelou que a aeronave não possuía autorização para operar como táxi aéreo. Essa informação foi confirmada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) após uma consulta detalhada aos registros da aeronave.

O avião não possuía autorização para operação comercial sob o RBAC nº 135, que regula os serviços de táxi aéreo, nem sob o RBAC nº 121, voltado a operações regulares de transporte aéreo. Além disso, a aeronave também não estava autorizada a realizar serviço aéreo especializado (SAE) ou voos de instrução sob o RBAC nº 141, que diz respeito a voos de instrução.

Essa constatação reforça a importância de garantir que todas as aeronaves estejam devidamente autorizadas e regulamentadas para operar, a fim de evitar acidentes e proteger a segurança dos passageiros e da população em geral. As autoridades continuam investigando as circunstâncias que levaram ao acidente, buscando determinar se houve falhas mecânicas, erros de pilotagem ou outros fatores que possam ter contribuído para a tragédia.

A Anac e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão trabalhando em conjunto para apurar todos os detalhes do ocorrido e emitir um relatório final com as conclusões da investigação. A expectativa é que o relatório ajude a identificar as causas do acidente e a implementar medidas preventivas para evitar que tragédias semelhantes se repitam no futuro. O acidente causou grande comoção na comunidade local e reacendeu o debate sobre a segurança da aviação no Brasil





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