Mais difíceis para Lula: Ministro Wellington Dias disse em entrevista ao SBT News que as eleições de 2022 foram mais desafiadoras para o presidente da República.

O ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, classificou as eleições de 2022 como mais difíceis para o presidente Lula do que a eleição de 2022. Dias afirmou que as pesquisas eleitorais mostram que Lula perderá nas urnas, mas vence com seus eleitores.

O ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT) , afirmou em entrevista ao SBT News que as eleições de 2022 foram mais difíceis para o presidente Lula (PT) do que será a deste ano.

Dias é um dos coordenadores da pré-campanha na região Nordeste e classificou programas do governo, como o Bolsa Família, de “revoluções sociais”.

“O presidente Lula é campeão em perder nas pesquisas e ganhar no voto. Não estou dizendo que está fácil, é dificílima a conjuntura, e mesmo assim o Brasil está com crescimento médio de 3% ao ano. Eu digo sempre: é o PIB dos mais pobres, na veia”, declarou





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