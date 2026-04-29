Mais de 870 Cidades Brasileiras Têm Déficit no Atendimento à Educação Infantil

Pesquisa revela que 16% dos municípios brasileiros não conseguem matricular pelo menos 90% das crianças de 4 e 5 anos em creches ou pré-escolas, com disparidades regionais significativas. A meta de atendimento para crianças de até 3 anos também não é alcançada pela maioria dos municípios.

Apesar da obrigatoriedade da matrícula de crianças a partir dos 4 anos na educação infantil, uma parcela significativa ainda permanece fora da escola em todo o país.

Uma análise detalhada revela que em 16% dos municípios brasileiros, o que corresponde a 876 cidades, pelo menos uma em cada dez crianças de 4 e 5 anos não está matriculada em creches ou pré-escolas. Essa realidade apresenta variações regionais marcantes. A região Norte lidera o ranking com 29% dos municípios (130 cidades) registrando menos de 90% de crianças nessa faixa etária frequentando a escola.

Em contraste, a região Sul apresenta o menor índice, com 11% dos municípios enfrentando o mesmo problema. O Centro-Oeste registra 21% (99 municípios), o Nordeste 17% (304 municípios) e o Sudeste 13% (213 municípios). Esses dados, referentes ao ano de 2025, são fruto de um novo indicador de atendimento escolar em nível municipal, desenvolvido em colaboração entre diversas fundações e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), divulgado recentemente.

A legislação brasileira, através do Plano Nacional de Educação (PNE), estabelece que pelo menos 60% das crianças de até 3 anos estejam matriculadas em creches até 2036, com metas específicas para populações indígenas, quilombolas e do campo. Contudo, o novo indicador revela que 81% dos municípios (4.485 no total) ainda não atingem esse patamar. A situação é particularmente preocupante no Norte, onde 94% das cidades (424) não alcançam a meta de 60% de atendimento para crianças de até 3 anos.

Os percentuais de municípios abaixo da meta nas demais regiões são: 90% no Centro-Oeste, 83% no Sudeste, 81% no Nordeste e 66% no Sul. Uma análise das capitais revela disparidades significativas. Algumas, como Vitória, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, já alcançaram a universalização do atendimento para crianças de 4 e 5 anos, com 100% de cobertura. Em contrapartida, Maceió (64,8%), Macapá (71,4%) e João Pessoa (73,4%) apresentam os menores índices.

No que diz respeito ao atendimento de crianças de até 3 anos, São Paulo se destaca com 72,9%, seguida por Vitória (66,7%) e Belo Horizonte (63%), superando a meta do PNE. Os piores resultados são observados em Macapá (9,1%), Manaus (12,8%) e Porto Velho (16,9%). O Ministério da Educação (MEC) enfatiza que seus indicadores oficiais são rigorosos e consistentes, servindo de base para o acompanhamento das metas do PNE e a formulação de políticas públicas.

A pasta informa que tem intensificado as ações de apoio aos municípios na oferta da educação infantil, através de iniciativas como o Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil, que envolve mais de 2,5 mil entes federados. Investimentos significativos estão sendo realizados, como o Novo PAC, que já entregou 886 unidades de educação infantil com um aporte de R$ 1,4 bilhão, e prevê a construção de mais 1.684 unidades, alcançando 1.438 municípios, com um investimento total de R$ 7,5 bilhões.

Além disso, há um esforço para retomar obras paralisadas, com 904 unidades aprovadas e 278 já concluídas. A expectativa é a criação de mais de 323 mil vagas em dois turnos, ou cerca de 161 mil em tempo integral. O MEC afirma que essas ações demonstram um compromisso com a expansão dos investimentos para garantir o acesso à educação infantil em todo o país.

A importância desse novo indicador reside em sua capacidade de fornecer um retrato mais detalhado da situação nos municípios, auxiliando na formulação de políticas públicas eficazes. A responsabilidade pela oferta da educação infantil é primariamente das prefeituras, e identificar as crianças que ainda não estão na escola é crucial para implementar ações de busca ativa e garantir o acesso ao ensino.

O diretor executivo do Iede, Ernesto Martins Faria, ressalta as limitações das bases de dados existentes, como o Censo Demográfico, realizado a cada dez anos, e a PNAD Contínua, que possui recortes restritos. O novo levantamento combina dados do Censo Escolar com projeções populacionais do IBGE, divulgadas pelo Datasus, para estimar a cobertura em todos os municípios com maior precisão.

Os dados oficiais do IBGE, divulgados em dezembro de 2025 e referentes a 2024, indicam que 39,7% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas em creches, enquanto entre 4 e 5 anos o índice era de 93,5%. No entanto, o detalhamento municipal sugere que a situação pode ser mais crítica em algumas localidades





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