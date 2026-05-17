Mais de 70 mil mortes no Brasil por ano causadas por tumores abdominais

Felipe José Fernández Coimbra revelou que seis tipos de tumores abdominais são responsáveis por 70 mil óbitos no Brasil por ano, destacando o papel dos cânceres colorretal, pâncreas e estômago nesse número.

Um levantamento de dados revelou que seis tipos de tumores abdominais são responsáveis por mais de 70 mil óbitos no Brasil por ano, incluindo o colorretal, pâncreas e estômago, entre outros.

Esses números representam um crescimento contínuo na mortalidade causada por essas doenças, que costumam ter sintomas iniciais muito silenciosos. O levantamento foi feito pelo cirurgião oncologista Felipe José Fernández Coimbra, Diretor Internacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e Head do Instituto Integra Saúde, com dados do Ministério da Saúde de 2025. Entre os seis tipos de tumores, o mais letal é o colorretal, com 23.539 óbitos no último ano.

A principal chance de cura é a cirurgia quando possível, mas essa é viável apenas quando o diagnóstico é feito a tempo. O câncer de pâncreas, por exemplo, quando identificado em fase inicial, proporciona uma sobrevida que pode triplicar em relação aos estágios avançados





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tumor Câncer Mortalidade Diagnóstico Precoce Cirurgia Câncer De Pâncreas Sobreviva Sintomas Iniciais Tratamento Silenciosos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grêmio se classifica e mais; veja resultados de quinta da Copa do BrasilOutros três jogos movimentaram a quinta fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (14). O destaque do dia foi a vitória do Grêmio

Read more »

Louis Tomlinson anuncia show da nova turnê no Brasil; saiba maisApresentação acontece na Suhai Music Hall, no dia 6 de abril; ingressos estarão disponíveis a partir de terça-feira (19)

Read more »

'Caíram mais do que deveria', diz Mauro Beting sobre zebras na Copa do BrasilMauro Beting destacou que caíram mais times favoritos na Copa do Brasil do que o esperado e vê novo formato do mata-mata como positivo; veja

Read more »

José Dirceu é diagnosticado com linfoma após internação em São Paulo | BrasilEx-ministro se encontra em boas condições clínicas, mas permanecerá hospitalizado para iniciar o tratamento para a doença

Read more »