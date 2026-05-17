Mais de 70 mil mortes no Brasil por ano causadas por tumores abdominais

Felipe José Fernández Coimbra revelou que seis tipos de tumores abdominais são responsáveis por 70 mil óbitos no Brasil por ano, destacando o papel dos cânceres colorretal, pâncreas e estômago nesse número.
Um levantamento de dados revelou que seis tipos de tumores abdominais são responsáveis por mais de 70 mil óbitos no Brasil por ano, incluindo o colorretal, pâncreas e estômago, entre outros.
Esses números representam um crescimento contínuo na mortalidade causada por essas doenças, que costumam ter sintomas iniciais muito silenciosos. O levantamento foi feito pelo cirurgião oncologista Felipe José Fernández Coimbra, Diretor Internacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e Head do Instituto Integra Saúde, com dados do Ministério da Saúde de 2025. Entre os seis tipos de tumores, o mais letal é o colorretal, com 23.539 óbitos no último ano.
A principal chance de cura é a cirurgia quando possível, mas essa é viável apenas quando o diagnóstico é feito a tempo. O câncer de pâncreas, por exemplo, quando identificado em fase inicial, proporciona uma sobrevida que pode triplicar em relação aos estágios avançados
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