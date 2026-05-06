Mais de 600 ataques contra instalações dos EUA no Iraque revelam intensidade da ofensiva iraniana

Um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA revelou que mais de 600 ataques foram realizados contra instalações americanas no Iraque, destacando a gravidade da ofensiva do Irã e de seus aliados na região. A Embaixada dos EUA em Bagdá reafirmou alertas sobre novos ataques planejados por milícias apoiadas pelo Irã, enquanto autoridades americanas pressionam o governo iraquiano a tomar medidas concretas contra esses grupos.

Mais de 600 ataques foram realizados contra instalações dos Estados Unidos no Iraque desde o início da guerra entre os EUA e o Irã, conforme revelou um alto funcionário do Departamento de Estado nesta terça-feira (5).

A divulgação desses números lança nova luz sobre a intensidade e a gravidade da ofensiva do Irã e de seus aliados contra os interesses americanos na região. Segundo a CNN, diversos ataques com mísseis e drones foram registrados contra a Embaixada dos EUA em Bagdá, o Centro de Apoio Diplomático dos EUA e o Consulado dos EUA em Erbil.

A Embaixada em Bagdá reafirmou nesta terça-feira o alerta de que milícias terroristas iraquianas alinhadas ao Irã continuam planejando novos ataques contra cidadãos americanos e alvos associados aos Estados Unidos em todo o Iraque, inclusive na Região do Curdistão Iraquiano. Alguns elementos associados ao governo iraquiano continuam a fornecer cobertura política, financeira e operacional ativa para essas milícias terroristas, conforme indicado em um alerta de segurança.

Autoridades americanas têm pressionado a liderança iraquiana, incluindo o primeiro-ministro designado Ali al-Zaidi, para que tomem medidas mais firmes contra as milícias apoiadas pelo Irã no país. Um alto funcionário do Departamento de Estado afirmou nesta terça-feira que os líderes iraquianos entendem o que os Estados Unidos buscam. Buscamos ações, não palavras, disse ele. Há uma linha muito tênue neste momento entre o Estado iraquiano e essas milícias.

E isso começaria com a expulsão das milícias terroristas de qualquer instituição estatal, o corte do financiamento do orçamento iraquiano a elas e a suspensão do pagamento de salários a esses combatentes. Esses são os tipos de ações concretas que nos dariam confiança e demonstrariam uma mudança de mentalidade, afirmou o funcionário americano. A situação no Iraque reflete a complexidade das relações geopolíticas na região, com o Irã exercendo influência significativa sobre grupos armados no país.

A tensão entre os EUA e o Irã tem se intensificado nos últimos anos, especialmente após a saída dos EUA do acordo nuclear em 2018 e o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani em 2020. O governo iraquiano enfrenta um dilema difícil, pois precisa equilibrar sua relação com os Estados Unidos, um importante parceiro militar e econômico, e com o Irã, que exerce forte influência política e militar no país.

A comunidade internacional tem observado com preocupação o aumento da violência e a escalada de tensões na região, que podem ter repercussões globais, especialmente no que diz respeito à segurança energética e à estabilidade no Oriente Médio





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