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Mais de 26 nomes revelados para representar a França na Copa do Mundo 2026

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Mais de 26 nomes revelados para representar a França na Copa do Mundo 2026
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📆5/15/2026 7:18 PM
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A França revelou os 26 jogadores que buscarão o título mundial na próxima Copa do Mundo. A produção audiovisual segue o estilo de superproduções para anunciar os nomes eväntuca aos espectadores.

em um espetáculo de entretenimento global. Fugindo das tradicionais coletivas de imprensa, a seleção utilizou uma superprodução audiovisual para revelar os nomes que buscarão o título mundial.

O vídeo conecta o talento de suas estrelas à paixão da torcida, elevando o marketing esportivo a um novo patamar de expectativa. Todos têm um papel a desempenhar. Aqui estão nossos 26 Bleus que representarão a França na Copa do Mundo 2026. A produção mistura vários significados para os torcedores e jogadores, como "Clear Fountain", que seria a referência ao local de treinamento da equipe em Paris.

O engarrafamento na saída da área ainda corrobora com a narrativa dos excessos de joias e a dificuldade de Deschamps em filtrar apenas os 26. Misturando cenas do cotidiano imersos no mundo do futebol, a produção visa exaltar a identidade francesa

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