Mais de 110 NOBELISTAS PEDEM LIBERAÇÃO IMEDIATA E INCONDicional DE NARGES MÓHAMMADI, ATIVISTA IRANIANA

Mais de 110 Nobelistas pediram à iraã a libertação imediata e incondicional de Narges Mohammadi, ativista iraniana laureada com o prêmio máximo da paz em 2023, depois que ela foi transferida para um hospital em Teerã. Autora do comunicado conjunto, 112 Nobelistas pediram às autoridades iranianas e à comunidade internacional que agissem "sem demora" para garantir a libertação de Mohammadi e seu acesso ao tratamento médico. Entre os signatários estão 26 Nobelistas da Química, 12 da Economia, cinco da Literatura, 29 da Medicina, 11 da Paz e 29 da Física, incluindo os autores Annie Ernaux e JM Coetzee.

Mais de 110 ganhadores do Nobel pediram à terça-feira, 12, a libertação imediata e incondicional de Narges Mohammadi, ativista iraniana laureada com o prêmio máximo da paz em 2023, depois que ela foi transferida para um hospital em Teerã na sequência de dias de pressão de familiares e apoiadores por atendimento médico fora da prisão.

Em uma declaração conjunta, 112 ganhadores do Nobel pediram às autoridades iranianas e à comunidade internacional que agissem "sem demora" para garantir a libertação de Mohammadi e seu acesso ao tratamento médico. Entre os signatários estão 26 ganhadores do prêmio de Química, 12 de Economia, cinco de Literatura, 29 de Medicina, 11 da Paz e 29 de Física, incluindo os autores Annie Ernaux e JM Coetzee. Experientes médicos alertam que sua vida pode estar em risco iminente"!

, "Disse que lhe foi negado atendimento médico especializado por meses enquanto ela estava presa. Segundo a Fundação Narges, a ativista iraniana vinha sofrendo desmaios sucessivos enquanto permanecia detida na prisão de Zanjan", "A defesa de Mohammadi alegou que a ativista sofreu dois ataques cardíacos durante sua estadia na prisão. O primeiro episódio ocorreu no dia 24 de março, quando ela foi encontrada inconsciente em sua cela, mas só teve acesso a atendimento médico padrão na enfermaria local.

Um segundo infarto teria ocorrido no 1º de abril quando a vencedora do Nobel da Paz em 2023 foi transferida a um hospital próximo, onde permanece internada. Aos 54 anos de idade, Mohammadi dedicou três décadas da vida para defender a igualdade e os direitos humanos das mulheres no Irã. "! , (...





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