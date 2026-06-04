Maioria dos brasileiros não está preocupada com interferência dos EUA na eleição de 2026

Pesquisa Atlas/Intel revela que a maioria dos brasileiros não está preocupada com a possibilidade de interferência dos EUA na eleição presidencial de 2026. A pesquisa ouviu 1.273 adultos brasileiros de maneira digital e mostrou que 45,5% dos entrevistados disseram estar 'nada preocupados' com uma possível interferência dos EUA na disputa pelo Palácio do Planalto.

Levantamento Atlas/Intel divulgou na quarta-feira que a maioria dos brasileiros demonstra baixo ou nenhum grau de preocupação com a possibilidade de o governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, tentar influenciar a eleição presidencial brasileira de 2026.

De acordo com a pesquisa, 45,5% dos entrevistados disseram estar 'nada preocupados' com uma possível interferência dos EUA na disputa pelo Palácio do Planalto e 10,9% afirmaram que estão 'pouco preocupados'. Além disso, 6,9% disseram estar 'algo preocupados' com essa chance. O levantamento ouviu 1.273 adultos brasileiros de maneira digital entre os dias 30 de maio e 3 de junho de 2026.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Muitos brasileiros acreditam que a eleição é uma decisão do povo brasileiro e que o governo dos EUA não deve interferir.

'Eu acho que não é uma boa política um presidente de outro país ficar interferindo nas eleições de outros países. É um princípio básico para que a gente não permita a ocupação cultural, política e a', disse um entrevistado. Outros entrevistados também expressaram a mesma opinião, acreditando que o povo brasileiro é capaz de decidir seu próprio destino.

'Nossa relação é muito boa. Quem vai decidir a eleição brasileira é o povo brasileiro. Não acredito na interferência de quem quer que seja de fora', disse outro entrevistado. A pesquisa também revelou que a maioria dos brasileiros não está preocupada com a possibilidade de interferência dos EUA na eleição presidencial de 2026.

Isso pode ser um sinal de que os brasileiros estão confiantes em suas instituições e na capacidade do povo brasileiro de decidir seu próprio destino





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