Maiores vexames das seleções campeãs mundiais: uma análise histórica

Relembre os maiores fracassos de Brasil, Alemanha, Argentina, Itália, França e Espanha em Copas do Mundo. Nenhuma potência está imune a um dia de apagão técnico ou colapso emocional.

O mundo do futebol foi abalado por um resultado surpreendente que reacendeu o eterno debate entre torcedores: até que ponto uma derrota isolada na fase de grupos pode ser considerada o maior vexame da história de uma grande potência?

A verdade é que nenhuma seleção, por mais tradicional ou repleta de estrelas que seja, está imune a um dia de apagão técnico ou colapso emocional. Ao longo das Copas do Mundo, vimos gigantes tropeçarem diante de adversários considerados inferiores, gerando momentos que ficam marcados na memória coletiva dos fãs de futebol. Neste artigo, revisitamos os maiores fiascos de algumas das seleções mais vitoriosas da história, como Brasil, Alemanha, Argentina, Itália, França e Espanha.

Esses episódios servem como lembrete de que, no esporte, a imprevisibilidade é uma constante e que a glória passada não garante resultados futuros. O Brasil, pentacampeão mundial, carrega traumas profundos que pararam o país. O catastrófico 7 a 1 contra a Alemanha em 2014, em pleno Mineirão, é um dos maiores vexames não só da seleção canarinho, mas de toda a história do futebol.

Além disso, o Maracanazo de 1950, quando o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1 no Maracanã lotado, continua a doer nos corações dos brasileiros. Outros momentos de vergonha incluem a apática derrota por 3 a 0 para a França na final de 1998 e a inesperada virada para a Noruega por 2 a 1 na fase de grupos daquele mesmo ano. A Alemanha, conhecida por sua frieza e regularidade, também teve seus pesadelos.

Em 2018, a então campeã mundial foi eliminada na fase de grupos após perder para a Coreia do Sul por 2 a 0. Quatro anos depois, o Japão venceu os alemães por 2 a 1 em outra surpresa. Para os mais velhos, a derrota para a Argélia por 2 a 1 em 1982 e o 3 a 0 sofrido para a Croácia nas quartas de final de 1998 são lembranças amargas.

A Argentina, dona de três títulos mundiais, coleciona tropeços dramáticos. Na Copa de 2022, a estreia contra a Arábia Saudita resultou em uma virada por 2 a 1 que chocou o mundo. Em 1958, o chamado 'Desastre de Suécia' viu a Tchecoslováquia golear os argentinos por 6 a 1. A surpreendente derrota para Camarões por 1 a 0 na abertura de 1990 e o 3 a 0 sofrido para a Croácia em 2018 completam o rol de humilhações.

A Itália, tetracampeã, tem sua própria lista de fiascos: a derrota para a Coreia do Norte por 1 a 0 em 1966, a eliminação polêmica para a Coreia do Sul em 2002 e os tropeços contra Nova Zelândia e Eslováquia em 2010, que eliminaram os defensores do título ainda na primeira fase. A França, bicampeã, viveu crises internas e apagões técnicos: em 2002, a atual campeã caiu na estreia para o estreante Senegal e foi eliminada sem marcar gols; em 2010, a campanha caótica terminou com derrota para a África do Sul e greve de jogadores.

Já a Espanha, que oscila entre genialidade e desastre, sofreu um ferrolho de Cabo Verde em 2026 e o colapso de 2014, quando foi goleada pela Holanda por 5 a 1 e eliminada pelo Chile. A derrota em casa para a Irlanda do Norte em 1982 também é lembrada com tristeza. Esses exemplos mostram que, no futebol, a história é feita de altos e baixos. Nenhuma seleção, por mais vitoriosa que seja, está a salvo de um vexame.

E são esses momentos de fragilidade que, paradoxalmente, tornam o esporte tão fascinante e imprevisível. Para os torcedores, resta apenas a esperança de que tais desastres não se repitam, enquanto aguardam ansiosamente a próxima Copa do Mundo para escrever novos capítulos de glória ou, quem sabe, de vergonha





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