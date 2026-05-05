Maior pressão para a política monetária é a guerra, não o fiscal, diz Durigan

Ministro da Fazenda e presidente do Banco Central convergem em análise sobre os desafios para a estabilidade econômica, destacando a guerra na Ucrânia como o principal fator de pressão. Notícias sobre segurança aérea, resultados da Petrobras, desempenho da Nintendo e ações de apoio às vítimas de enchentes também são abordadas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm convergido em suas análises sobre os principais fatores de pressão sobre a política monetária brasileira.

Em entrevistas recentes, ambos destacaram que o cenário internacional, especialmente a guerra na Ucrânia e suas consequências geopolíticas e econômicas, representa o maior desafio para a estabilidade macroeconômica do país, superando as preocupações com a política fiscal. Essa percepção é crucial, pois sinaliza uma coordenação entre o governo e o Banco Central na condução da política econômica, o que é fundamental para a confiança dos mercados e para o controle da inflação.

A guerra na Ucrânia impacta a economia global de diversas formas, desde o aumento dos preços de commodities como petróleo e alimentos até a disrupção das cadeias de suprimentos, gerando incertezas e volatilidade nos mercados financeiros. O Brasil, como país emergente e dependente da importação de insumos e energia, é particularmente vulnerável a esses choques externos.

A política monetária, por meio do controle da taxa de juros, é o principal instrumento do Banco Central para combater a inflação, mas sua eficácia é limitada quando as pressões inflacionárias são de origem externa. Nesse contexto, a coordenação com a política fiscal, que é responsável pelo controle dos gastos públicos e da dívida pública, torna-se ainda mais importante.

O ministro Haddad tem defendido a necessidade de um ajuste fiscal gradual e responsável, que não comprometa o crescimento econômico, mas que também sinalize o compromisso do governo com a sustentabilidade das contas públicas. O novo programa Desenrola Brasil, lançado recentemente pelo governo, visa renegociar dívidas de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de estimular o consumo e o investimento.

O ministro Haddad negou que o programa prejudique a condução da política monetária, argumentando que ele terá um impacto positivo sobre a economia, ao liberar recursos para o consumo e o investimento, e que o Banco Central já leva em conta esses efeitos em suas projeções. A segurança aérea no Brasil tem sido motivo de preocupação, especialmente no que diz respeito a acidentes envolvendo aeronaves de pequeno porte.

Minas Gerais se destaca como um dos estados com o maior número de ocorrências desse tipo, o que levanta questões sobre a infraestrutura aeroportuária, a manutenção das aeronaves e a qualificação dos pilotos. De acordo com dados recentes, o Brasil já soma mais de 190 acidentes com aviões de pequeno porte, o que demonstra a urgência de medidas para melhorar a segurança aérea.

As causas desses acidentes são diversas, incluindo falhas mecânicas, erros de pilotagem, condições climáticas adversas e falta de manutenção adequada. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é responsável por fiscalizar e regulamentar a aviação civil no Brasil, mas a complexidade do setor e a grande quantidade de aeronaves de pequeno porte dificultam a fiscalização efetiva.

Além disso, a falta de investimento em infraestrutura aeroportuária e a falta de incentivos para a modernização da frota contribuem para o aumento do risco de acidentes. A conscientização dos pilotos e proprietários de aeronaves sobre a importância da manutenção preventiva e da qualificação profissional é fundamental para reduzir o número de acidentes. O governo federal e os governos estaduais precisam investir em infraestrutura aeroportuária e em programas de treinamento para pilotos e mecânicos de aeronaves.

A segurança aérea é uma questão de responsabilidade de todos, e a colaboração entre os órgãos governamentais, as empresas do setor e os profissionais da aviação é essencial para garantir a segurança dos passageiros e tripulantes. No cenário financeiro, a Petrobras tem apresentado resultados positivos em seus investimentos em campos compartilhados na Bacia de Santos. A plataforma P-68, em operação desde 2019, tem contribuído significativamente para o aumento da produção de petróleo e gás na região.

A medida que define as participações e regras para a exploração conjunta desses campos é um marco importante para a indústria petrolífera brasileira, pois permite a otimização dos recursos e a redução dos custos de produção. A Petrobras tem investido em novas tecnologias e em projetos de exploração e produção em águas profundas, o que tem impulsionado o crescimento da empresa e da economia brasileira.

Além disso, a empresa tem se comprometido com a sustentabilidade ambiental e com a responsabilidade social, o que tem melhorado sua imagem e sua reputação no mercado internacional. Em outra frente, o Financial Times (FT) publicou um artigo destacando o contraste entre a popularidade da Nintendo entre os consumidores e a percepção negativa dos investidores em relação às ações da empresa.

O aumento no preço dos chips, um componente essencial na fabricação de consoles de videogame, tem levado os investidores a repensarem as margens de lucro da Nintendo e sua capacidade de vender tantos consoles Switch 2 como se esperava. A Nintendo enfrenta o desafio de manter sua competitividade em um mercado cada vez mais acirrado, com a concorrência de outras empresas como Sony e Microsoft.

A empresa precisa inovar em seus produtos e serviços, e investir em novas tecnologias para atrair e fidelizar seus clientes. A Nintendo também precisa gerenciar seus custos de produção e seus investimentos de forma eficiente para garantir sua rentabilidade e seu crescimento no longo prazo.

A empresa tem um histórico de sucesso em lançar produtos inovadores e de criar franquias de jogos populares, mas precisa se adaptar às mudanças do mercado e às novas demandas dos consumidores para manter sua posição de liderança na indústria de videogames. Os recursos destinados às ações emergenciais de apoio às vítimas das enchentes em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul demonstram a importância da solidariedade e da cooperação em momentos de crise.

A assistência humanitária e a retomada de serviços essenciais são fundamentais para minimizar os impactos das enchentes e para garantir a segurança e o bem-estar da população afetada. O governo federal e os governos estaduais precisam trabalhar em conjunto para coordenar as ações de resposta e recuperação, e para prevenir novas tragédias. A reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes exigirá investimentos significativos em infraestrutura, habitação e saneamento básico.

A prevenção de desastres naturais é uma prioridade, e a implementação de medidas de adaptação às mudanças climáticas é fundamental para reduzir o risco de novas enchentes e outros eventos climáticos extremos





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