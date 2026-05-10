Maior fraude da Previdência Social: a investigação ganha novos capítulos no STF e mais de R$ 3 bilhões já foram devolvidos às vítimas

Apesar de uma fraude tão grande, a maior parte do valor roubado já foi devolvido. Existem ainda usuários em potencial e quem ainda não pediu o ressarcimento tem prazo até 20 de junho.

Um ano após a maior fraude da Previdência Social brasileira, as investigações esquentam no STF e mais de R$ 3 bilhões já foram devolvidos às vítimas.

No plano dos ressarcimentos, o governo já devolveu mais de R$ 3 bilhões a aproximadamente 4,4 milhões de segurados que tiveram descontos ilegais de mensalidades associativas em seus benefícios, mas quem ainda não pediu o ressarcimento tem prazo até 20 de junho. A fraude no INSS foi um crime que atingiu diretamente o bolso de quem mais depende da Previdência.

As investigações continuam, a Justiça avança e os ressarcimentos estão em curso — mas quem quiser receber o que é seu precisa agir antes do prazo de 20 de junho





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