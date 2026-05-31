Maior Encontro do Samba: Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho se reúnem para turnê

O GLOBO acompanhou os artistas em uma divertida tarde de preparação para o Maior Encontro do Samba, turnê que vai rodar o Brasil a partir de show no Maracanã no sábado.

O GLOBO acompanhou os artistas em uma divertida tarde de preparação para o Maior Encontro do Samba, turnê que vai rodar o Brasil a partir de show no Maracanã no sábado.

Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho se reúnem para ensaio da turnê. O show histórico passará por grandes estádios brasileiros. Com direção musical de Pretinho da Serrinha, o espetáculo reúne 36 canções clássicas. O repertório celebra a trajetória dos artistas e a história do gênero musical.

Os ensaios no Rio de Janeiro revelam o clima descontraído e de provocação amistosa entre os sambistas. O projeto prevê apresentações até 2027, incluindo um cruzeiro temático. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

Jorge Aragão, de 78 anos, deu as caras no estúdio na Barra da Tijuca com o seu melhor vestido e o sorriso aberto de sempre. Tá bonita para caramba! Pode ir para o show direto, elogiou ele, bem do jeito Zeca. Pô, o Aragão sob a minha batuta?

Vou dar uma batutada nele, decretou Zeca, ligando imediatamente para o amigo de muitas rodas de samba no subúrbio carioca. Não tenho queixa de nada, toca o telefone, atende o sambista. Zeca Pagodinho (assim como Alcione, morador da Zona Sudoeste do Rio), começa a reclamar desse pessoal que insiste em viver na Zona Sul. Jorge Aragão, morador de Botafogo, diz que está a caminho e vai logo se explicando.

É que eu tô mais perto do Flamengo, o meu time, argumenta ele, misturando bairros e futebol, para revolta de Zeca, um botafoguense que mora longe de Botafogo. Alcione se reúne com Jorge Aragão e Zeca Pagodinho para ensaio da turnê. E assim começou o segundo dia de ensaios para a turnê, idealizada e realizada pela produtora 30e, que vai reunir os três históricos nomes do samba em uma série de apresentações em grandes estádios.

O encontro inédito estreia este sábado no Rio (no estádio do Maracanã, com participação de Martinho da Vila), e depois vai para São Paulo nos dias 20 e 21 de junho, com retorno em 31 de outubro, no Allianz Parque. Com abertura de Arlindinho cantando as músicas do pai, Arlindo Cruz, participação especial de Martinho nos dois primeiros dias e abertura de Pretinho de Serrinha no terceiro.

O Maior Encontro do Samba segue por Brasília (19 de setembro, na Arena BRB Mané Garrincha, com Seu Jorge), Curitiba (7 de novembro, na Arena da Baixada, com Alexandre Pires e Martinho), Porto Alegre (14 de novembro, no Estádio Beira Rio, com Péricles), Belo Horizonte (28 de novembro, no Estádio Mineirão, com Gilberto Gil) e Salvador (19 de dezembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com Martinho). Não tenho que dar satisfação da minha vida para você, Jorge Aragão (foto) se reúne com Zeca Pagodinho e Alcione para ensaio da turnê.

Para quê, o alvo de Aragão passa a ser o dentinho de ouro e o cabelo tonalizado de Zeca. No meio da troca de zoações, fica difícil juntar os dois a Alcione para a foto. A gente vai ficar em pé, com a cara para a parede, ameaça Zeca que, depois de um punhado de cliques, avisa pronto, agora chega e rapidamente sai da cena. Vim botar ordem aqui, eles me obedecem, gaba-se Alcione.

O que mais tem aqui é repertório. A gente sempre tem um plano na frente, mas quando chegou essa ideia, de cantar com aqueles dois, achei que ia gostar muito. Isso tudo (que está acontecendo) tem a ver com a nossa história, como a trajetória da gente. O samba já passou por tudo nesse país.

O roteiro de 36 canções (ou pot-pourris), organizado pelo diretor musical do espetáculo, Pretinho da Serrinha, começa com os três cantando juntos Mutirão de amor, a primeira parceria de Zeca e Aragão a ser gravada justamente por Alcione, no LP Almas & Corações, de 1983. Eram tempos em que os dois viviam nos pagodes do Cacique de Ramos.

Eu não era uma grande frequentadora do Cacique, ia de vez em quando, mas conhecia como é que era tudo lá, conta Alcione, que mais tarde, em 1987, gravaria Novo endereço, samba de Jorge Aragão com Sombrinha, então seu companheiro no grupo Fundo de Quintal. Revive Aragão. Isso sempre foi a vida da gente, escrever, contar nossas histórias, o nosso dia a dia. Nunca foi o meu negócio fazer samba só pelo sucesso.

Toda semana a gente chegava com uma música nova para cantar para nós mesmos, para a gente se sentir bem. É isso é até hoje. Zeca Pagodinho (foto) se reúne com Jorge Aragão e Alcione para ensaio da turnê





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maior Encontro Do Samba Jorge Aragão Alcione Zeca Pagodinho Turnê

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Receita paga nesta sexta o maior lote da história do Imposto de RendaMais de 8,7 milhões de pessoas vão receber o dinheiro em suas contas bancárias

Read more »

Lula e Trump não discutiram PCC e CV durante encontro na Casa BrancaChefes do Executivo se reuniram no início do mês de maio em Washington D.C., mas não abordaram o tema

Read more »

Imposto de Renda: Receita Federal paga hoje maior lote de restituições da históriaNa primeira rodada de pagamentos, cerca de R$ 16 bilhões serão pagos para cerca de nove milhões de contribuintes

Read more »

Flávio diz que Lula 'foi lamber a bota' de Trump em encontro nos EUAPré-candidato do PL ainda disse que atual presidente defende a soberania do PCC e do CV, e ainda insinuou que petista 'ou faz parte de organizações narcoterroristas ou está sendo ameaçado por elas'

Read more »