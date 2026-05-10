Maior empresa de petróleo do mundo aumenta exportações via oleoduto para mitigar impacto no Oriente Médio

As informações aqui Presented são sobre a atual situação da maior empresa de petróleo do mundo (Aramco) em relação à exportação de petróleo através de oleodutos para mitigar os impactos da guerra no Irã no transporte do petróleo através do estreito no Oriente Médio.

Maior empresa de petróleo do mundo aumentou exportações via oleoduto que evita o transporte pelo estreito no Oriente Médio , perturbado pela guerra no Irãinformou, neste domingo (10), que seus lucros do primeiro trimestre saltaram 25% em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa aumentou as exportações por meio de oleoduto que evitou o transporte peloregistrou um lucro de US$ 32,5 bilhões no trimestre encerrado em 31 de março. A empresa estatal havia reportado queda de 12% nos lucros anuais em 2025.

"O desempenho da Aramco no primeiro trimestre reflete forte resiliência e flexibilidade operacional em um ambiente geopolítico complexo", disse o presidente da Aramco, Segundo o executivo, o oleoduto Leste-Oeste da empresa, que atravessa a Arábia Saudita desde seus campos petrolíferos orientais até o Mar Vermelho, opera agora em sua capacidade máxima de 7 milhões de barris de petróleo por dia. Este oleoduto, afirmou, está "ajudando a mitigar o impacto de um choque energético global e proporcionando alívio aos clientes".

Todavia, acrescentou, ele não pode substituir a capacidade perdida com a interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz.

"Eventos recentes demonstraram claramente a contribuição vital do petróleo e do gás para a segurança energética e para a economia global, e são um lembrete contundente de que o fornecimento confiável de energia é fundamental", disse Nasser em comunicado. "Apesar desses obstáculos, a Aramco permanece focada em suas prioridades estratégicas e está aproveitando tanto sua infraestrutura doméstica quanto sua rede global para enfrentar as perturbações".

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