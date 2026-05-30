Main AI Companies in US Seek Closer Ties with US Government

The main AI companies in the US are increasingly interested in strengthening their ties with the US government, not just due to security concerns but also for strategic reasons related to their survival and expansion. Journalist and researcher Alexandre Gonçalves, from the University of Illinois Urbana-Champaign, discusses this trend on the WW Especial program.

As principais empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos têm interesse em estreitar laços com o governo americano não apenas por preocupações relacionadas à segurança da tecnologia, mas também por razões estratégicas ligadas à sua própria sobrevivência e expansão.

A avaliação é do jornalista e pesquisador Alexandre Gonçalves, professor da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, durante participação no programa WW Especial. Esse movimento segue uma lógica já observada anteriormente nas grandes plataformas de redes sociais. Essas empresas querem, em certo sentido, fazer parte do aparato de segurança nacional americano. O pesquisador lembrou que, durante os debates sobre desinformação nas redes sociais, empresas do setor passaram a defender maior participação do Estado em suas atividades.

A Anthropic, dona do Claude, se tornou startup de IA mais valiosa do mundo. Zuckerberg e esposa apostam em IA para criar proteínas e novos tratamentos. Essas companhias tendem a se tornar grandes monopólios ou oligopólios e, por isso, veem vantagens em uma relação mais próxima com o Estado. A aproximação com o governo pode servir como uma barreira contra futuras ações regulatórias mais duras.

A empresa que tem sido mais generosa no sentido de vir a público e tentar entrar em comunicação com representantes da sociedade civil e membros do governo para criar um ambiente regulatório para a IA tem sido a Anthropic. Esse posicionamento pode trazer benefícios concretos às empresas, protegendo-as e diminuindo a regulação que o governo estará disposto a impor a elas





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