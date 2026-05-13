Magoense emociona e tem história exibida na TV Globo

O cantor e decorador Marques Freitas, morador do Morro das Cinzas, em Pau Grande, participou da abertura da nova temporada do quadro “3 Minutos para Brilhar” e emocionou os telespectadores com sua apresentação e história. Milton Cunha visitou sua casa e acompanhou sua rotina, revelando a simplicidade e autenticidade do cantor.

Magé - O cantor e decorador Marques Freitas , morador do Morro das Cinzas, em Pau Grande, colocou Magé em destaque na televisão brasileira ao participar da abertura da nova temporada do quadro “3 Minutos para Brilhar”, do programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Além da apresentação emocionante cantando “Você Me Vira a Cabeça”, o mageense também teve parte da sua trajetória contada em rede nacional, com direito à visita especial de Milton Cunha à sua casa e às ruas da comunidade onde vive. A participação de Marques marcou a estreia da segunda temporada do quadro, que tem como proposta revelar talentos anônimos de todo o país.

Antes de subir ao palco, o público conheceu um pouco da história de vida do artista mageense, que concilia a carreira como decorador com a paixão pela música. Durante a reportagem exibida no programa, Milton Cunha esteve em Magé visitando a casa de Marques, no Morro das Cinzas, em Pau Grande, e acompanhando de perto a rotina e a simplicidade do cantor, que emocionou os telespectadores com sua autenticidade e talento.

De Magé para o Brasil: artista emociona e tem história exibida na TV Glob





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Magoense TV Globo Domingão Com Huck 3 Minutos Para Brilhar Marques Freitas Milton Cunha Feijuca Do Marques Samba Pagode Tradicional Camarotes Instagramável Atrações Musicais Cenários Buffet Abadás Kits Personalizados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministro Nunes Marques assume a Presidência do TSE com Jantar Particular PagoO ministro Nunes Marques inicia seu mandato no TSE com uma cerimônia de posse e um jantar de adesão com ingressos a 800 reais.

Read more »

Nunes Marques toma posse como presidente do TSE nesta terça; André Mendonça assume a vice-presidênciaMinistros estarão à frente do tribunal nas eleições de outubro, quando serão eleitos presidente, governadores, senadores e deputados.

Read more »

Nunes Marques assume presidência do TSE com foco em urna eletrônica e combate à desinformaçãoO principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país. A marca Exame inclui o site, a revista, o aplicativo para smartphones, cursos, eventos e um serviço de análises financeiras.

Read more »

Conselho de Ética da Alep aprova cassar o mandato de Renato FreitasA palavra final, porém, é do plenário. O petista foi acusado de quebra de decoro por uma confusão com um manobrista em Curitiba, em novembro de 2025

Read more »