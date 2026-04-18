Madonna Surge Surpreendentemente em Show de Sabrina Carpenter no Coachella e Lança Nova Música

A Rainha do Pop, Madonna, fez uma aparição surpresa durante o show de Sabrina Carpenter no festival Coachella, cantando seus sucessos "Vogue" e apresentando uma nova música. A colaboração marcou um momento cultural significativo e gerou especulações sobre novos projetos da artista, que anunciou o lançamento de "Confessions II" em julho.

O rumor começou há uma semana, após a primeira apresentação de Sabrina Carpenter no festival Coachella , na Califórnia. Será que Madonna apareceria na segunda data? O grande evento musical repete o line-up por dois fins de semana seguidos, permitindo que os artistas reinventem seus shows com uma semana de antecedência para surpreender os novos participantes.

Após várias músicas, a cantora olhou para as milhares de pessoas que ocupavam o recinto instalado em Indio, perto do deserto, e lhes disse: "Vocês já cantaram esta?" Os primeiros acordes de Vogue começaram a soar, e Madonna apareceu no centro do palco, entoando: "Strike the pose". Naquele momento, os rumores se confirmaram e o segundo show de Carpenter se transformou em um evento cultural. Madonna voltava ao palco onde, há 20 anos, apresentou Confessions On A Dance Floor Part I, poucos dias antes de anunciar em sua conta do Instagram que, no próximo dia 3 de julho, lançaria Confessions II, seu primeiro trabalho após sete anos sem publicar um disco. "Estou muito animada por estar aqui com as mesmas botas, o mesmo espartilho e a mesma jaqueta da Gucci que usei naquela época. Um ciclo muito emocionante se fecha para mim", explicou Madonna. Pouco antes, após cantar apenas uma parte de Vogue, ela interpretou uma nova canção em colaboração com Carpenter. Foi então que se dirigiu aos presentes e fez um breve e astral discurso. "Estamos na lua nova de Touro", começou, dirigindo-se à sua colega, que confessou ser desse signo. "Ela é muito teimosa", disparou a diva pop, antes de pedir ao público que melhorassem suas habilidades de comunicação: "Achamos que falamos muito pelo telefone, mas não estamos realmente nos comunicando". Em seguida, em um calculado malabarismo comunicacional, sem se referir explicitamente às intervenções militares do presidente Donald Trump no Oriente Médio, ela recorreu novamente ao universo para lançar sua particular mensagem de paz. "A outra coisa que precisamos fazer é evitar o confronto, porque Áries é dominado por Marte, que é o planeta da guerra. Então, pelo resto do mês, vamos tentar nos dar bem. Vamos tentar estar juntos, evitar desacordos. A música une as pessoas. É o lugar onde as pessoas deixam suas diferenças de lado e se divertem. E eu adoro fazer parte dessa experiência curativa". Após este momento, ela cantou a cappella algumas estrofes da primeira parte de Confessions, agradeceu a Carpenter não apenas por tê-la convidado para seu show, mas também por lhe dar a oportunidade de cantar ao lado de alguém mais baixa que ela. As duas artistas se despediram com Like a Prayer, acompanhadas por dançarinos vestidos de aspirantes a padres e um coro de mulheres. Esta mesma semana, Madonna lançou, de surpresa, seu novo single I Feel So Free, com exclusividade em uma rádio LGBTIQ+, a Pride Radio, que faz parte da rede iHeartRadio, onde será tocada a cada hora durante todo este fim de semana. Por enquanto, não foram confirmados detalhes oficiais sobre seu lançamento em plataformas digitais





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