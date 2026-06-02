Macron e Brigitte visitam seleção francesa antes da Copa do Mundo de 2026

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama Brigitte Macron visitaram a seleção francesa em Clairefontaine, a poucos dias da Copa do Mundo de 2026. O líder francês almoçou com os jogadores, conversou com a comissão técnica e posou para fotos, inclusive puxando Kylian Mbappé para ficar ao seu lado. A França, bicampeã mundial, estreia contra o Senegal no dia 16.

O presidente da França, Emmanuel Macron , acompanhado pela primeira-dama Brigitte Macron , realizou uma visita especial à seleção francesa nesta terça-feira, 2, a poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026.

O casal presidencial esteve no Centro Nacional de Futebol de Clairefontaine, onde se encontrou com os jogadores e a comissão técnica para demonstrar apoio ao elenco antes da viagem para os Estados Unidos, país-sede do Mundial. Durante a passagem pelo local, Macron almoçou com a delegação, conversou individualmente com atletas e membros do staff, e participou de uma sessão de fotos oficial ao lado do capitão Kylian Mbappé.

Um vídeo do encontro registrou um momento curioso: o presidente puxou Mbappé pelo braço para que o atacante ficasse ao seu lado no retrato oficial, gesto que gerou comentários nas redes sociais. A França permanecerá no país por mais alguns dias para a disputa de amistosos preparatórios antes de embarcar para os Estados Unidos. A equipe, atual bicampeã do torneio (títulos em 2018 e 2022), estreia na competição no dia 16 contra o Senegal.

A visita de Macron segue uma tradição francesa de apoio institucional à seleção antes de grandes competições internacionais, como ocorreu em 2018 e 2022, quando o presidente também esteve com os jogadores. Desta vez, a expectativa é ainda maior devido ao desempenho recente da equipe, que chega ao Mundial com uma mescla de jovens talentos e jogadores experientes, sob o comando do técnico Didier Deschamps.

Mbappé, que assumiu a capitania após a aposentadoria de Hugo Lloris, lidera um time que busca o terceiro título consecutivo, feito inédito na história das Copas. O centro de treinamento de Clairefontaine é um símbolo do futebol francês, reconhecido por sua infraestrutura de alto nível e por revelar gerações de craques. A visita presidencial não apenas reforça o apoio do governo à seleção, mas também destaca a importância do esporte como elemento de união nacional.

Macron aproveitou a ocasião para conversar com os jogadores sobre a preparação tática e o espírito de equipe, além de desejar boa sorte a todos. Nos dias que antecedem a Copa, a comissão técnica intensifica os treinos e ajusta os últimos detalhes para enfrentar adversários de peso. Com um grupo forte e a motivação extra da visita presidencial, a França chega aos Estados Unidos como uma das favoritas ao título, carregando a esperança de milhões de torcedores.

O presidente, ao final do encontro, declarou à imprensa: Estou confiante no trabalho da equipe e sei que eles darão o melhor de si para honrar a camisa da França. A torcida está com vocês





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