Maceió-born politician Iander Porcella gearing up for political comeback

Iander Porcella, a journalist with a focus on economic news, has a wealth of experience in covering the behind-the-scenes of Brazil's politics. He specialized in global financial market coverage in São Paulo. Porcella, who was previously the mayor of Maceió, is expected to run for the state's governorship against former minister Renan Filho and include two lawmakers in his possible ruling slate: Alfredo Gaspar (PL) and Arthur Lira (PP). Could this potential ruling team challenge the Calheiros and dominate the state? However, there are concerns that JHC may change his mind and abandon his allies. Meanwhile, his decision to step down as mayor at the eleventh hour has caused surprise. What will his political future hold? Also, read about the ups and downs of 'Flávio Day 2.0' in the market, the party's strategy to dethrone pork taxes, and more.
Com extensão em Jornalismo Econômico, Iander Porcella atuou na Coluna do Estadão e na Agência Estado, cobrindo os bastidores da política em Brasília e o Congresso Nacional.
Em São Paulo, especializou-se na cobertura de mercados financeiros globais. Ex-prefeito de Maceió deve concorrer ao governo do Estado contra o ex-ministro Renan Filho e incluir em sua possível chapa ao governo de Alagoas os deputados Arthur Lira (PP) e Alfredo Gaspar (PL) como candidatos ao Senado. Seria uma chapa de direita para enfrentar os Calheiros no Estado.
No entanto, há temor de que JHC mude de ideia e traia os aliados, como já aconteceu antes. Depois de ter prometido permanecer na prefeitura até o fim do mandato, JHC descumpriu o combinado e se descompatibilizou do cargo às vésperas do fim do prazo, para surpresa da política alagoana. A tendência agora é que ele concorra ao governo contra o ex-ministro. Lira e Gaspar querem garantir que JHC não dispute o Senado.
Os dois estão bem posicionados na disputa, mas já concorrem com o senador Renan Calheiros (MDB), que tem força no Estado. O ideal, portanto, seria o ex-prefeito de Maceió disputar mesmo o governo estadual e apoiá-los para as duas vagas ao Senado. A ideia é que JHC apoie Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
No entanto, a influência lulista no interior do Estado, crucial para a eleição ao governo, pode fazer com que o ex-prefeito relua em se associar novamente ao bolsonarismo. As alas do PL defendem que o partido lance Gaspar ao governo, para que Flávio não fique sem um palanque em Alagoas, Estado considerado crucial para o bolsonarismo no Nordeste. JHC apoiou Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e foi filiado ao PL até março deste ano.
O ex-prefeito queria que o partido comandado por Valdemar Costa Neto o lançasse candidato ao Senado, o que foi vetado
