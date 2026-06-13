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Macca Avalos critica homens que apressam sexo sem conquista

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Macca Avalos critica homens que apressam sexo sem conquista
Macca AvalosRelacionamentosSexo
📆6/13/2026 7:23 PM
📰jornalodia
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Em entrevista ao site Popular, Macca Avalos, musa do Olimpia, opina que homens devem conquistar a mulher antes de mencionar sexo, classificando a abordagem direta como rude. Ela defende que a intimidade física deve vir após o estabelecimento do relacionamento.

A musa do Olimpia , Macca Avalos , concedeu uma entrevista ao site Popular onde abordou um tema delicado e frequentemente debatido nos relacionamentos modernos: o momento certo para iniciar a vida sexual.

Segundo ela, muitos homens cometem o erro de apressar esse passo sem antes investir na conquista genuína da parceira.

'Se ele quer levar o relacionamento a sério, se ele realmente gosta da mulher, os homens nunca falam sobre sexo com ela; isso é até rude. Eles precisam se conhecer primeiro, conquistá-la, e o sexo seria a cereja do bolo, mas quando o relacionamento estiver estabelecido', afirmou. A beldade, conhecida por sua postura firme e opiniões contundentes, deixou claro que não fala em nome de todas as mulheres, mas sim expressa sua visão pessoal.

Ela acredita que pedir por sexo de forma direta não é uma abordagem positiva e pode até afastar a parceira.

'E a verdade é que cada ser humano é diferente, depende das circunstâncias, da idade, de muitos fatores, mas nunca vai ser bem visto se alguém te pedir sexo. Quero dizer. Pelo menos essa não é a maneira de conquistar, agora se você quer sexo casual é outra coisa. Mas há mulheres e mulheres', completou.

A declaração de Macca gerou discussões nas redes sociais, com muitos apoiando sua visão de que a intimidade física deve ser uma consequência natural do vínculo emocional, e não uma exigência precoce. Especialistas em relacionamentos concordam que a comunicação e o respeito mútuo são fundamentais, e que a pressão para o sexo pode minar a confiança.

Em uma sociedade onde os encontros casuais são cada vez mais comuns, a opinião de Macca ressalta a importância de valorizar a conquista e o afeto antes da entrega física. Por outro lado, há quem defenda que a transparência sobre desejos sexuais pode ser saudável, desde que haja consentimento e alinhamento entre os envolvidos.

Independentemente das interpretações, a musa do Olimpia trouxe à tona uma reflexão necessária sobre como os relacionamentos são construídos na contemporaneidade, lembrando que cada casal tem seu próprio ritmo e que o respeito deve sempre prevalecer

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