Macapá's Weather Forecast for the First Week of June

The first week of June in Macapá will be marked by daily showers, with partly cloudy skies and precipitation ranging from moderate to heavy. Temperatures will range from a minimum of 24°C to a maximum of 29°C. Humidity will remain high throughout the week, and UV indices will require attention, especially at the beginning of the period. The weather forecast for the first week of June in Macapá.

A primeira semana de junho em Macapá será marcada por chuvas diárias, com céu parcialmente nublado e precipitações que variam entre moderadas e fracas. No período de segunda-feira, dia 1°, a domingo, dia 7, as temperaturas ficarão entre mínimas de 24°C e máximas de 29°C. A umidade do ar se manterá elevada ao longo de toda a semana, e os índices ultravioletas exigirão atenção, especialmente no início do período.sexta-feira, 5 de junho:Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada.

As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 29°C de máxima. As sensações térmicas chegam a 31°C durante o dia, recuam para 26°C à noite e ficam em torno de 26°C pela manhã e à tarde. A umidade do ar estará em 74%, e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 6,93 mm. Os ventos sopram a 3,47 m/s.

O índice ultravioleta é muito alto, com valor de 10,97, exigindo proteção solar. Na terça-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 29°C de máxima. As sensações térmicas atingem 31°C durante o dia, chegam a 30°C à tarde e ficam em 25°C pela manhã e 26°C à noite.

A umidade do ar estará em 73%, e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,99 mm. Os ventos sopram a 5,17 m/s. O índice ultravioleta permanece muito alto, com valor de 10,66. Na quarta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada.

As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima. As sensações térmicas atingem 31°C durante o dia, recuam para 26°C à tarde e ficam em 26°C pela manhã e à noite. A umidade do ar estará em 78%, e a probabilidade de chuva é de 100%, com o maior volume estimado da semana: 11,15 mm. Os ventos sopram a 5,81 m/s.

O índice ultravioleta é alto, com valor de 9,49. Na quinta-feira, o céu ficará parcialmente nublado até a manhã, quando a chuva moderada passa a predominar. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima. As sensações térmicas chegam a 31°C durante o dia, caem para 26°C à tarde e ficam em torno de 26°C pela manhã e à noite.

A umidade do ar estará em 76%, e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 10,73 mm. Os ventos sopram a 5,03 m/s. O índice ultravioleta é muito alto, com valor de 10,82. Na sexta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada.

As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima. As sensações térmicas atingem 31°C durante o dia, chegam a 30°C à tarde e ficam em 26°C pela manhã e à noite. A umidade do ar estará em 73%, e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 9,62 mm. Os ventos sopram a 4,45 m/s.

O índice ultravioleta cai de forma expressiva em relação aos dias anteriores, com valor de 2,91. No sábado, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 29°C de máxima. As sensações térmicas atingem 31°C durante o dia, chegam a 31°C à tarde e ficam em 25°C pela manhã e 26°C à noite.

A umidade do ar estará em 72%, a menor da semana, e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 9,51 mm. Os ventos sopram a 5,32 m/s. O índice ultravioleta registra valor de 3,0. No domingo, a previsão aponta chuva fraca ao longo do dia.

As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima. As sensações térmicas chegam a 31°C durante o dia, recuam para 26°C à tarde e ficam em 25°C pela manhã e 26°C à noite. A umidade do ar estará em 78%, empatando com quarta-feira como a maior da semana, e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 10,56 mm. Os ventos sopram a 4,82 m/s.

O índice ultravioleta registra valor de 3,0. De acordo com a previsão, a chuva estará presente em todos os dias da semana em Macapá, sem intervalo seco. Os volumes mais expressivos estão previstos para quarta-feira, com 11,15 mm, quinta-feira, com 10,73 mm, e domingo, com 10,56 mm. O início da semana, de segunda a quarta-feira, concentra os maiores índices ultravioletas, todos classificados como muito altos ou altos, o que demanda atenção redobrada à proteção solar nos horários de pico. A partir de sexta-feira, o índice ultravioleta recua para valores baixos





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