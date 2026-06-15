A previsão do tempo para Macapá entre segunda-feira e domingo indica chuvas na maior parte dos dias, com céu parcialmente nublado e precipitações que variam de fracas a moderadas.

Macapá estará marcado por chuvas na maior parte dos dias da semana, com céu parcialmente nublado e precipitações que variam de fracas a moderadas. As temperaturas ficam entre mínimas de 23°C e máximas de 30°C ao longo do período.

A umidade do ar se mantém elevada, oscilando entre 59% e 74%, e os índices ultravioleta chegam a valores altos no início da semana. Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com previsão de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica chega a 32°C durante o dia e cai para 27°C à noite.

A probabilidade de chuva é de 71%, com volume estimado de 0,21 mm. A umidade do ar fica em 68%. Os ventos sopram a 5,37 m/s, e o índice ultravioleta é alto, com valor de 10,86. Na terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva moderada.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,81 mm. As temperaturas ficam entre 25°C de mínima e 29°C de máxima, com sensação térmica que varia de 25°C pela manhã a 32°C durante o dia. A umidade do ar sobe para 73%. Os ventos atingem 5,74 m/s, e o índice ultravioleta permanece alto, em 10,96.

Na quarta-feira, o padrão de céu parcialmente nublado com chuva moderada se repete. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 4,43 mm. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica alcança 32°C durante o dia e 32°C à tarde, com 26°C à noite.

A umidade do ar fica em 72%. Os ventos sopram a 4,93 m/s, e o índice ultravioleta é de 10,83. Na quinta-feira, a previsão segue com céu parcialmente nublado e chuva moderada, com probabilidade de 100% e volume estimado de 7,26 mm - o maior entre os dias de chuva moderada na semana. As temperaturas ficam entre 25°C de mínima e 29°C de máxima.

A sensação térmica varia de 25°C pela manhã a 32°C à tarde. A umidade do ar atinge 74%, a maior da semana. Os ventos sopram a 5,41 m/s, e o índice ultravioleta é de 10,94. Na sexta-feira, o dia começa com chuva fraca durante a manhã e a previsão indica abertura de tempo ao longo da tarde.

A probabilidade de chuva é de 63%, com volume estimado de 0,92 mm. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima, com sensação térmica de 24°C pela manhã e 31°C durante o dia. A umidade do ar cai para 59%. Os ventos ficam em 4,24 m/s, e o índice ultravioleta recua para 3,38.

No sábado, o céu fica parcialmente nublado com chuva fraca ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 2,49 mm. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 28°C de máxima, com sensação térmica de 25°C pela manhã e 30°C durante o dia. A umidade do ar fica em 72%.

Os ventos sopram a 4,65 m/s, e o índice ultravioleta é de 4,0. No domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva moderada. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 11,88 mm - o maior de toda a semana. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima, com sensação térmica de 26°C pela manhã e 32°C durante o dia.

A umidade do ar fica em 73%. Os ventos sopram a 5,09 m/s, e o índice ultravioleta é de 4,0. De acordo com a previsão, Macapá terá uma semana predominantemente chuvosa. Entre terça-feira, 16, e quinta-feira, 18, a chuva é certa, com volumes que variam de 4,43 mm a 7,26 mm.

A sexta-feira, 19, oferece a maior possibilidade de abertura de tempo, com chuvas apenas pela manhã e probabilidade de 63%. No fim de semana, as chuvas retornam com força: no sábado, 20, há 100% de probabilidade de chuva fraca com 2,49 mm, enquanto o domingo, 21, registra o maior volume da semana, com estimativa de 11,88 mm de chuva moderada.

Os índices ultravioleta mais elevados são esperados entre segunda e quinta-feira, com valores superiores a 10, o que exige atenção ao se expor ao sol nesses dias





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