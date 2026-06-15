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Macapá estará marcado por chuvas na maior parte dos dias da semana

Previsão Do Tempo News

Macapá estará marcado por chuvas na maior parte dos dias da semana
MacapáChuvasCéu Parcialmente Nublado
📆6/15/2026 1:11 PM
📰CNNBrasil
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A previsão do tempo para Macapá entre segunda-feira e domingo indica chuvas na maior parte dos dias, com céu parcialmente nublado e precipitações que variam de fracas a moderadas.

Macapá estará marcado por chuvas na maior parte dos dias da semana, com céu parcialmente nublado e precipitações que variam de fracas a moderadas. As temperaturas ficam entre mínimas de 23°C e máximas de 30°C ao longo do período.

A umidade do ar se mantém elevada, oscilando entre 59% e 74%, e os índices ultravioleta chegam a valores altos no início da semana. Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com previsão de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica chega a 32°C durante o dia e cai para 27°C à noite.

A probabilidade de chuva é de 71%, com volume estimado de 0,21 mm. A umidade do ar fica em 68%. Os ventos sopram a 5,37 m/s, e o índice ultravioleta é alto, com valor de 10,86. Na terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva moderada.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,81 mm. As temperaturas ficam entre 25°C de mínima e 29°C de máxima, com sensação térmica que varia de 25°C pela manhã a 32°C durante o dia. A umidade do ar sobe para 73%. Os ventos atingem 5,74 m/s, e o índice ultravioleta permanece alto, em 10,96.

Na quarta-feira, o padrão de céu parcialmente nublado com chuva moderada se repete. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 4,43 mm. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica alcança 32°C durante o dia e 32°C à tarde, com 26°C à noite.

A umidade do ar fica em 72%. Os ventos sopram a 4,93 m/s, e o índice ultravioleta é de 10,83. Na quinta-feira, a previsão segue com céu parcialmente nublado e chuva moderada, com probabilidade de 100% e volume estimado de 7,26 mm - o maior entre os dias de chuva moderada na semana. As temperaturas ficam entre 25°C de mínima e 29°C de máxima.

A sensação térmica varia de 25°C pela manhã a 32°C à tarde. A umidade do ar atinge 74%, a maior da semana. Os ventos sopram a 5,41 m/s, e o índice ultravioleta é de 10,94. Na sexta-feira, o dia começa com chuva fraca durante a manhã e a previsão indica abertura de tempo ao longo da tarde.

A probabilidade de chuva é de 63%, com volume estimado de 0,92 mm. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima, com sensação térmica de 24°C pela manhã e 31°C durante o dia. A umidade do ar cai para 59%. Os ventos ficam em 4,24 m/s, e o índice ultravioleta recua para 3,38.

No sábado, o céu fica parcialmente nublado com chuva fraca ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 2,49 mm. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 28°C de máxima, com sensação térmica de 25°C pela manhã e 30°C durante o dia. A umidade do ar fica em 72%.

Os ventos sopram a 4,65 m/s, e o índice ultravioleta é de 4,0. No domingo, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva moderada. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 11,88 mm - o maior de toda a semana. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima, com sensação térmica de 26°C pela manhã e 32°C durante o dia.

A umidade do ar fica em 73%. Os ventos sopram a 5,09 m/s, e o índice ultravioleta é de 4,0. De acordo com a previsão, Macapá terá uma semana predominantemente chuvosa. Entre terça-feira, 16, e quinta-feira, 18, a chuva é certa, com volumes que variam de 4,43 mm a 7,26 mm.

A sexta-feira, 19, oferece a maior possibilidade de abertura de tempo, com chuvas apenas pela manhã e probabilidade de 63%. No fim de semana, as chuvas retornam com força: no sábado, 20, há 100% de probabilidade de chuva fraca com 2,49 mm, enquanto o domingo, 21, registra o maior volume da semana, com estimativa de 11,88 mm de chuva moderada.

Os índices ultravioleta mais elevados são esperados entre segunda e quinta-feira, com valores superiores a 10, o que exige atenção ao se expor ao sol nesses dias

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