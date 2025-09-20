Macaé Celebra o Dia do Atleta Paralímpico com Apresentação do Projeto Macaé Paralímpico

A Secretaria Municipal de Esportes de Macaé promove evento em homenagem ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, apresentando o projeto Macaé Paralímpico de basquete sobre rodas. O evento visa celebrar o esporte adaptado, promover a inclusão e inspirar a comunidade.

Macaé se prepara para uma celebração emocionante do esporte paralímpico nesta segunda-feira, dia 22, às 18h, na Arena Sol Y Mar, localizada ao lado do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt. A Secretaria Municipal de Esportes promove uma ação especial em homenagem ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico , apresentando o aclamado projeto Macaé Paralímpico , focado no basquete sobre rodas .

O evento é aberto a toda a população, com o objetivo primordial de demonstrar como o esporte transcende barreiras, transformando vidas e promovendo a inclusão social de forma genuína e impactante. A iniciativa visa celebrar os atletas paralímpicos locais e inspirar a comunidade, mostrando a força, a dedicação e a resiliência presentes em cada movimento esportivo adaptado.\O idealizador do projeto, João José de Barcelos, compartilha sua visão sobre a importância de vivenciar o esporte adaptado: Queremos que todos compreendam a dinâmica do basquete em cadeira de rodas e sintam, mesmo que por um breve período, a experiência dos nossos atletas. Cada lance, cada jogada, cada movimento dentro da quadra carrega consigo histórias de superação e dedicação que servem como uma poderosa fonte de inspiração para todos. O projeto Macaé Paralímpico, fundado em 2006, tem experimentado um crescimento constante, conquistando reconhecimento tanto em âmbito nacional quanto internacional, com atletas representando a cidade em diversos estados do Brasil e até mesmo em competições internacionais. Atualmente, a equipe compete na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e ostenta o título de vice-campeã carioca. Com um grupo de 12 atletas, a meta ambiciosa é expandir o número para 20, graças à recente aquisição de novas cadeiras, um investimento estratégico promovido pela Secretaria de Esportes, impulsionando o desenvolvimento do projeto.\Os treinos regulares acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 18h, na Arena Sol Y Mar, proporcionando um espaço acolhedor e acessível para que pessoas com deficiência interessadas possam participar e se inscrever diretamente nos dias de atividade. João destaca ainda a importância do projeto como uma ferramenta de transformação social, enfatizando que O esporte oferece oportunidades e abre portas para um futuro promissor. Temos jogadores formados em Educação Física, outros que ainda estão dedicados aos estudos e alguns já inseridos no mercado de trabalho. Eles são exemplos concretos de como o esporte pode alterar trajetórias de vida e servir de inspiração para toda a comunidade. O evento, além de celebrar o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, promete oferecer ao público uma experiência enriquecedora, mostrando não apenas as habilidades esportivas dos atletas, mas também o poder da inclusão, da dedicação incansável e da força de vontade que impulsionam o esporte paralímpico em Macaé. Uma oportunidade única para a população conhecer de perto o trabalho desenvolvido e se inspirar nas histórias de superação





