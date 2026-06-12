Macaé amplia vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses

A campanha de vacinação contra a Influenza foi estendida a todas as pessoas com mais de seis meses em Macaé. A ação, gratuita e realizada em diversas unidades de saúde, busca aumentar a cobertura vacinal e prevenir complicações, internações e mortes pela doença no período de maior circulação de vírus respiratórios.

A Prefeitura de Macaé , por meio do Programa Municipal de Imunização da Secretaria de Saúde , ampliou a campanha de vacinação contra a Influenza para toda a população com mais de seis meses de idade.

A medida visa ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações, internações e óbitos provocados pela doença, especialmente durante a estação mais fria, período de maior circulação dos vírus respiratórios. A campanha foi iniciada em março e, com o novo público-alvo, a secretária de Saúde, Simone Sales, destacou a importância de proteger o maior número possível de cidadãos antes do pico das doenças respiratórias no inverno.

A vacinação é gratuita e está disponível nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades Básicas de Saúde (UBS), sala de vacina do Pronto-Socorro do bairro Aeroporto e na Casa da Vacina. Os grupos prioritários, como idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos e gestantes, devem continuar atentos à imunização.

Além disso, pessoas que testaram positivo para Influenza podem receber a vacina após 30 dias do diagnóstico





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