Macacos de Gibraltar Comem Terra para Aliviar Males da Comida Humana

Estudo revela que macacos-de-gibraltar consomem terra para combater problemas estomacais causados por lanches oferecidos por turistas, demonstrando uma adaptação surpreendente ao ambiente alterado.

No emblemático Rochedo de Gibraltar, um ponto turístico vibrante e frequentado por inúmeros visitantes, uma cena comum é a presença de macacos solicitando comida – e, por vezes, subtraindo guloseimas doces e salgadas de turistas desavisados.

Recentemente, cientistas documentaram um comportamento intrigante e incomum entre esses macacos, que pode ser uma estratégia adaptativa para mitigar os desconfortos gastrointestinais decorrentes do consumo de alimentos não saudáveis. A pesquisa revelou que os macacos têm demonstrado um aumento na ingestão de terra, um hábito que os pesquisadores acreditam auxiliar na prevenção de problemas estomacais causados por lanches humanos ricos em açúcar, gordura e laticínios, e pobres em fibras, como chocolate, batatas fritas e sorvete.

Os pesquisadores, liderados por Sylvain Lemoine, antropólogo biológico da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, propõem que a comida humana, ao não ser adequada à dieta natural dos macacos, desencadeia distúrbios estomacais e potencialmente afeta o microbioma intestinal. Os componentes do solo, por sua vez, atenuariam esses efeitos negativos. Lemoine compara o ato de comer terra a um antiácido, ressaltando a necessidade de mais estudos para compreender completamente seus impactos nas bactérias intestinais.

O estudo, publicado na revista Scientific Reports, acompanhou de perto a população de macacos-de-gibraltar – cerca de 230 animais distribuídos em oito grupos – entre agosto de 2022 e abril de 2024. Esses macacos representam a única população de macacos em vida livre na Europa, vivendo em estreita proximidade com o fluxo constante de turistas que visitam o local.

Apesar de receberem frutas, verduras e sementes em plataformas de alimentação fornecidas pelas autoridades locais, os macacos frequentemente são alimentados por turistas – ou têm seus lanches roubados. A história dos macacos-de-gibraltar remonta ao Norte da África, tendo chegado a Gibraltar durante o domínio mouro medieval. Posteriormente, tornaram-se um símbolo do controle britânico, com a lenda de que alertaram as tropas sobre um ataque surpresa no século XVIII.

Sua população diminuiu durante a Segunda Guerra Mundial, levando Winston Churchill a ordenar o envio de reforços símios do Marrocos e da Argélia – animais dos quais se acredita que a maioria dos macacos atuais descendem. O comportamento de consumo deliberado de solo, giz ou argila é conhecido como geofagia, e é observado em diversas espécies animais, incluindo outros primatas.

Os pesquisadores documentaram 46 casos de geofagia na população de Gibraltar, com maior frequência em áreas de alto fluxo turístico e no auge do verão. Um grupo de macacos sem acesso a alimentos humanos não demonstrou esse comportamento. O estudo sugere que a geofagia pode ser um comportamento aprendido socialmente, com diferentes grupos preferindo tipos específicos de solo e a ingestão ocorrendo frequentemente na presença de outros macacos, permitindo que os mais jovens observem e imitem.

Os resultados destacam a capacidade dos primatas de se adaptarem a ambientes em mudança e aprenderem uns com os outros. Lemoine espera que as descobertas influenciem o comportamento dos turistas, desencorajando a alimentação ilegal, embora reconheça o risco de que isso possa ter o efeito oposto, atraindo visitantes que buscam provocar comportamentos incomuns





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