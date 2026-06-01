Mário Oikonomou, ex-jogador da seleção da Grécia, morre aos 33 anos

O ex-zagueiro Marios Oikonomou morreu em decorrência de lesões causadas por um acidente de motocicleta, apesar dos esforços médicos, os danos foram irreversíveis.

Marios Oikonomou , ex-zagueiro da seleção da Grécia , morreu aos 33 anos de idade devido a lesões decorrentes de um acidente de motocicleta . Ele pilotava sua motocicleta quando colidiu com um carro que realizava uma conversão irregular, resultando em severos traumas cranianos e cerebrais.

Apesar dos esforços da equipe médica, os danos foram considerados irreversíveis. Oikonomou iniciou sua carreira no PAS Giannina e migrou para a Itália, onde atuou em equipes como Cagliari, Bologna e Bari. Ele também defendeu o AEK Atenas e se sagrou campeão nacional na Dinamarca com o Copenhagen. Pela seleção da Grécia, acumulou seis convocações oficiais e havia anunciado sua aposentadoria dos gramados no verão de 2024





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