Márcio Elias Rosa fala com representante comercial dos EUA e ministra da Fazenda fala com secretário do Tesouro dos EUA em reunião virtual

Depois de reunião virtual entre o Presidente americano, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Washington, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, reuniu-se com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa. E, à margem das reuniões em Paris do G7, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. Em suas publicações, eles abordaram temas como o comércio bilateral e as medidas adotadas pelos dois países em resposta ao conflito no Estreito de Ormuz.

O ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, reuniu-se com o Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos, para seguir em frente à reunião virtual entre o Presidente americano, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Washington.

Em publicação no X, na terça-feira (19), Greer afirmou que o encontro dos representantes aconteceu virtualmente e saudou "o engajamento construtivo do Brasil para progredir em questões comerciais e aguardo com expectativa discussões contínuas". Em seguida, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu em Paris, à margem das reuniões do G7 de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais, com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Em publicação nas redes sociais, também na terça-feira, Durigan avançou nas tratativas sobre a agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, incluindo os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarem nas tratativas sobre o comércio bilateral. Destaco o acordo para avançar na formalização de um mecanismo de cooperação entre a Receita e a alfândega americana (CBP), para assim encarar com inteligência transnacional o crime organizado, focado na repressão ao tráfico de armas e drogas que se infiltra por vias comerciais.





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