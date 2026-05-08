Mнским público do Rio nega suficiência das provas apresentadas pela defesa para provar que motoboy foi preso por engano

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) declarou, em parecer, que as provas apresentadas pela defesa de Guilherme Fernando da Conceição Gomes, de 33 anos, não são suficientes para provar que ele foi preso por engano no último domingo, acusado de participação em um assalto na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) declarou hoje que as provas oferecidas pela defesa não são suficientes para provar que o motoboy Guilherme Fernando da Conceição Gomes, de 33 anos, foi preso por engano, acusado de participação em um assalto na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O caso, revelado pelo DIA na quinta-feira, aconteceu no último domingo (3). Segundo os advogados de Guilherme, ele estava em um ponto de ônibus, a caminho de uma unidade de saúde, no momento em que o crime aconteceu. Para sustentar a versão, a defesa anexou imagens de câmeras de segurança e mensagens trocadas com a companheira do motoboy, com o objetivo de demonstrar sua inocência.

No entanto, em parecer requer a manutenção da prisão preventiva, o promotor afirmou que 'a mera juntada das imagens com menção ao horário específico, por si só, não constitui prova cabal de que o denunciado estava efetivamente se dirigindo ao ponto de ônibus, e não praticando o crime de roubo'. O documento também destaca que 'a lesão apresentada pelo denunciado e o fato de ele ter se acidentado no mesmo dia e horário guardam identidade absoluta com os fatos narrados pela vítima e pelas testemunhas presentes no evento'.

Guilherme permanece detido e aguarda a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre o pedido de revogação da prisão apresentado por sua defesa





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