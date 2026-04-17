Mão Santa, Oscar Schmidt, morre aos 68 anos; ícone do basquete lutava contra câncer há mais de uma década

Aos 68 anos, Oscar Schmidt, o lendário Mão Santa, faleceu nesta sexta-feira, 17 de maio. Conhecido por suas atuações memoráveis e por ser o maior pontuador da história do basquete em Olimpíadas, o ex-atleta lutava contra um câncer cerebral desde 2011. Sua partida deixa um vazio no esporte brasileiro e mundial, mas seu legado de garra e talento permanece.

Oscar Schmidt , a lenda do basquete brasileiro conhecido carinhosamente como Mão Santa , faleceu nesta sexta-feira, 17 de maio, aos 68 anos. O ex-atleta sofreu um mal-estar e foi hospitalizado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em São Paulo, mas infelizmente não resistiu. Oscar Schmidt lutava bravamente contra um câncer cerebral desde 2011, uma batalha que enfrentou com a mesma garra e determinação que o caracterizavam nas quadras.

Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, em 16 de fevereiro de 1958, Oscar Daniel Bezerra Schmidt deu início à sua impressionante carreira profissional em 1974, vestindo a camisa do Palmeiras. Ao longo de quase três décadas, que se encerraram em 26 de maio de 2003, defendendo o Flamengo, o ala de 2,05m de altura deixou uma marca indelével na história do esporte. Ele se consagrou como o recordista brasileiro em participações olímpicas, com cinco presenças consecutivas em Jogos Olímpicos, e como o único atleta a superar a expressiva marca de 1.000 pontos na história da competição. Seu talento e pontaria o levaram a deter o recorde mundial de cestas, acumulando 49.737 pontos em sua trajetória por equipes como Sírio, Mackenzie, além de passagens marcantes pela Itália (Juvecaserta e Pavia) e Espanha (Forum Valladolid). Em 2024, seu recorde global em pontos oficiais foi superado por LeBron James, que alcançou 49.760 pontos. A trajetória de Oscar Schmidt é repleta de conquistas memoráveis e momentos que emocionaram o Brasil. Após iniciar sua carreira em Brasília, transferiu-se para São Paulo, onde, com apenas 16 anos, conquistou o Campeonato Paulista e a Taça Brasil pelo Palmeiras em 1974. Sua passagem pelo Sírio rendeu títulos paulistas em 1978 e 1979, a Taça Brasil de 1979, além do Campeonato Sul-Americano e do Mundial. Pela seleção brasileira, Oscar liderou a equipe em conquistas importantes, como os Pré-Olímpicos de 1984 e 1988, e obteve bronzes no Mundial de 1978 e nos Jogos Pan-Americanos de 1979. A consagração máxima veio com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, onde o Brasil, com uma geração de ouro incluindo Gérson, Israel, Marcel e Guerrinha, superou os Estados Unidos por 120 a 115. Foi um feito histórico, marcando a primeira vez que os americanos perderam em casa em uma partida oficial e sofreram mais de cem pontos, em uma sequência de mais de 60 jogos invictos. O reconhecimento internacional a Oscar Schmidt foi coroado em agosto de 2010, quando ingressou no Hall da Fama da FIBA, e em setembro de 2013, com a honraria de entrar para o Hall da Fama do Basquete dos Estados Unidos, em testemunho de sua influência em competições internacionais. Em 2017, teve a oportunidade de vivenciar a NBA, participando do Jogo das Celebridades do All-Star Game em Nova Orleans, e foi homenageado pelo Brooklyn Nets. Sua luta contra o câncer, iniciada em 2010 com um tumor benigno, evoluiu para um diagnóstico de um tumor maligno em 2013, que exigiu cirurgias e tratamentos, incluindo um momento significativo de bênção recebida do Papa Francisco em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A notícia de seu falecimento ecoou com profunda tristeza, e um comunicado oficial expressou o pesar pela perda de um ícone, destacando sua coragem, dignidade e o legado inspirador que deixa para o esporte e para a vida. O comunicado oficial sobre seu falecimento ressaltou: É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida. Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento. Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto. Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória





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