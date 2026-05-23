Mínima de 90 mortes em explosão de gás em mina de carvão na China

Exploração de carvão é fundamental para a economia da China, mas também acarreta riscos perigosos. Neste caso, a explicação das mortes por explosões de gás e as autoridades chinesas estão comprometidas em investigar e responsabilizar firmemente.

Na explosão de gás em uma mina de carvão na província de Shanxi, China, pelo menos 90 pessoas ficaram mortas. Onze trabalhadores ainda estão desaparecidos.

A explosão de gás ocorreu na noite de sexta-feira em uma mina de carvão chamada Liushenyu, localizada no condado de Qinyuan, onde havia 247 trabalhadores em serviço no subsolo. As autoridades foram alertadas para não poupar esforços no atendimento dos feridos e nas operações de busca e resgate.

Além disso, foram orderadas investigações completas sobre a causa do acidente e responsabilização rigorosa de acordo com a lei





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