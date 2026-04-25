Mónica García anuncia candidatura à presidência da Comunidade de Madrid e desafia Ayuso

A Ministra da Saúde, Mónica García, anunciou sua intenção de concorrer à presidência da Comunidade de Madrid nas próximas eleições, prometendo uma mudança política e defendendo a saúde pública e os direitos das mulheres. A decisão marca um passo importante para a esquerda madrilenha, que busca desafiar o governo de Isabel Díaz Ayuso.

A movimentação da esquerda em Madrid ganha força. A um ano das eleições municipais e regionais, o partido Más Madrid anunciou, em 25 de abril, o desejo de Mónica García de retornar ao Parlamento madrilenho.

García expressou seu forte vínculo com a cidade, afirmando que 'Madrid corre em minhas veias. Quero ser a próxima presidente da Comunidade de Madrid'. Embora atualmente ocupando o cargo de Ministra da Saúde, fontes próximas indicam que ela não abandonará o ministério por enquanto. Em um discurso contundente, a Ministra da Saúde fez referência à recente derrota do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, declarando que 'o que começou na Hungria deve continuar em Madrid.

Se Orbán caiu, Ayuso também cairá'. Ela se identificou com as 'ondas' de protesto e o movimento feminista de 8 de março, enfatizando a importância da luta por direitos e igualdade.

García relembrou os sucessos de administrações progressistas em Barcelona, liderada por Ada Colau, e em Madrid, sob a liderança de Manuela Carmena, destacando as medidas implementadas durante seu mandato no Ministério da Saúde, como a proteção da saúde pública e a imposição do registro de objetores ao aborto, anteriormente negado por Ayuso. O anúncio foi feito durante a terceira edição da tradicional festa popular 'La Madrileña', realizada no Parque Paraíso, em San Blas-Canillejas.

Líderes do partido, como Emilio Delgado, Manuela Bergerot e Rita Maestre, também se manifestaram, reforçando a mensagem de mudança e apoio a García. Maestre elogiou García como uma defensora incansável dos direitos reprodutivos das mulheres, considerando-a uma figura central no partido. García agora enfrentará as primárias internas, onde, apesar de rumores sobre a possível candidatura do deputado Emilio Delgado, ainda não há outros concorrentes declarados. A data das primárias ainda não foi definida, mas especula-se que ocorrerão após o verão.

Caso vença as primárias, esta será a terceira vez que García se candidatará ao cargo, após as eleições de 2021 e 2023. Nas próximas eleições, Ayuso buscará manter sua maioria absoluta. A trajetória de García é marcada por sua paixão pela medicina e seu compromisso com a saúde pública. Inicialmente aspirante a traumatologista, ela descobriu sua vocação em aliviar o sofrimento dos pacientes como anestesista.

Formada pela Universidade Complutense de Madrid na década de 1990, iniciou sua carreira no Hospital 12 de Octubre, um dos principais centros de saúde pública da região. Sua visibilidade aumentou significativamente quando atuou como porta-voz da Associação de Especialistas de Madrid durante os anos de governo de Esperanza Aguirre, tornando-se uma voz crítica em defesa da saúde pública.

Em 2012, García liderou a oposição à privatização de seis hospitais públicos proposta pelo governo de Ignacio González, mobilizando profissionais de saúde em protestos e debates públicos. Ela confrontou Aguirre e González em programas de televisão, defendendo a gestão pública da saúde com base em critérios científicos e independentes. A justiça acabou dando razão aos profissionais de saúde, levando à demissão de Javier Fernández-Lasquetty, então conselheiro de Saúde.

Este evento marcou a entrada de García na política, e hoje, sete anos após o nascimento do Más Madrid, ela se tornou uma figura central no partido e ocupa o cargo de Ministra da Saúde





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mónica García Madrid Eleições Más Madrid Isabel Díaz Ayuso Saúde Pública Política Espanhola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VÍDEO: Jogadores do Real Madrid jogam tênis com Nadal e SinnerA inauguração da quadra principal do Masters 1000 de Madrid marcou um momento curioso entre jogadores do Real Madrid e astros do tênis.

Read more »

El sector inmobiliario apoya la idea de multiplicar la construcción de vivienda en MadridArquitectos y promotores defienden la densificación de los nuevos barrios como salida a la falta de inmuebles, una fórmula que también avanza en Cataluña y en otros países

Read more »

João Fonseca estreia no Madrid Open contra croata número 51 do mundoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Ataque a tiros deixa cinco pessoas feridas na comunidade Para-PedroRepórter da editoria Rio do Jornal O Dia. Realiza apurações e escreve reportagens de polícia e geral. Formado no curso de Jornalismo em 2021..

Read more »

Confronto em Curicica: um morto e cinco presos em comunidade do RioUm confronto entre policiais e criminosos na Vila Sapê, em Curicica, resultou em um morto e cinco presos. A região enfrenta uma escalada de violência devido à disputa entre milícias e o Comando Vermelho, com uso de táticas como drones e barricadas.

Read more »

Mónica García anuncia que regresa a la Comunidad de Madrid: “Quiero que se vaya Ayuso”La actual ministra de Sanidad se presentará a las primarias de Más Madrid para volver al Parlamento autonómico. Por ahora, sigue en el Ministerio de Sanidad

Read more »