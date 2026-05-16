Mães de Maio e Cordão da Mentira promovem ato em São Paulo em homenagem aos Crimes de Maio

Em São Paulo, o Movimento Mães de Maio e o Cordão da Mentira realizaram um ato na Avenida Paulista em memória dos "Crimes de Maio", uma série de ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC). Cerca de 500 pessoas perderam a vida durante essas ações, muitas delas suspeitas enquanto delitos passíveis de morte cometidos por policiais.

Um ato na Avenida Paulista rememorou os 20 anos dos "Crimes de Maio", um episódio de ataques perpetrados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) que resultou em mais de 500 mortes em todo o estado de São Paulo.

Parte dessas mortes parece ser a responsabilidade de policiais. Com um cortejo de batuque e música, o Movimento Mães de Maio e o Cordão da Mentira promoviam essa demonstração, um cordão carnavalesco criado como forma de escracho e denúncia contra violações de direitos promovidas pela ditadura civil-militar. Além de denunciar a impunidade dos "Crimes de Maio", a manifestação também reuniu palestinos em protesto pela Catástrofe Palestina





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