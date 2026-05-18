Mãe mexicana se torna símbolo da busca por desaparecidos ao seguir busca por filho e liderando grupo sob risco de morte

Após encontrar restos mortais de um filho, Cecilia Flores, uma mãe mexicana, se tornou símbolo da busca por desaparecidos no México. Sob risco de morte, ela lidera o grupo 'madres buscadoras' seguindo a sua luta por justiça e visibilidade para as mães que compartilham essa dor.

Após encontrar restos mortais de um filho, mãe segue busca pelo outro e vira símbolo de 133 mil desaparecidos no México. Sob risco de morte, Cecilia Flores lidera grupo de 'madres buscadoras' em meio a crise que pressiona cada vez mais governo de Claudia Sheinbaum.

Mulheres que procuram desaparecidos são frequentemente assassinadas no México, inclusive no último fim de semana. Caso de governador acusado de supostos vínculos com o narcotráfico testa relação entre México e EUA e pressiona Sheinbaum.

Embora dados oficiais indiquem que os homicídios caíram cerca de 40% desde que Sheinbaum assumiu, no mês passado, a presidente entrou em conflito com especialistas das Nações Unidas após um relatório duro apontar que os desaparecimentos no país são generalizados, sistêmicos e frequentemente envolvem a participação de autoridades





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