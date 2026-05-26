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Mãe do atacante Samuel Lino revela que ele sofreu com críticas no Flamengo

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Mãe do atacante Samuel Lino revela que ele sofreu com críticas no Flamengo
Samuel LinoFlamengoMãe De Jogador
📆5/26/2026 3:22 PM
📰jornalodia
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A mãe do atacante Samuel Lino, Vânia Dias, falou sobre as dificuldades que o filho enfrentou no início do seu período no Flamengo e como ela mesma ajudou o jogador a superar a fase ruim.

A mãe do atacante Samuel Lino , Vânia Dias, revelou que o filho sofreu com as críticas nos seus primeiros meses no Flamengo e que ela mesma deu conselhos ao jogador para que ele superasse a fase ruim.

Ela destacou as diferenças nas pressões das torcidas brasileiras e europeias. Samuel Lino foi anunciado pelo Rubro-Negro em julho do ano passado como a contratação mais cara da história do clube, por 22 milhões de euros. No início, o jogador não engrenou, mas em 2026, conseguiu se encontrar, acumulando quatro gols e oito assistências na temporada.

A mãe de Lino também falou sobre a diferença entre a torcida brasileira e europeia, afirmando que a torcida europeia critica, mas não na mesma proporção que a brasileira. Ela também disse que está se acalmando agora que o jogador está reencontrando seu futebol

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