Mãe Desesperada Busca Filho Desaparecido no Rio das Pedras

Lucélia Bento clama pelo retorno seguro de seu filho, Luan Victor, de 15 anos, desaparecido desde 19 de abril em Rio das Pedras. A família vive momentos de angústia e pede ajuda para encontrar o adolescente.

O coração de Lucélia Bento se desfaz em angústia a cada dia que passa sem notícias de seu filho, Luan Victor Bento Barbosa, de apenas 15 anos.

Desaparecido desde o dia 19 de abril, na comunidade de Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, Luan se tornou o centro de uma busca desesperada que consome a família. A mãe, em um relato carregado de emoção, expressa o medo paralisante de nunca mais reencontrar o adolescente. A rotina da família foi abruptamente interrompida pela ausência de Luan, transformando os dias em uma incessante procura por pistas e informações que possam levar ao seu paradeiro.

Lucélia descreve os últimos momentos em que teve contato com o filho, um dia que começou normalmente, com Luan passando o dia com o pai na Freguesia, onde também frequenta a escola. A promessa de retornar para casa ao anoitecer foi quebrada quando Luan optou por permanecer com amigos, jogando futebol.

Uma mensagem enviada por volta das 21h, informando que estava a caminho de Rio das Pedras, foi o último elo de comunicação com a família, um fio tênue que se rompeu, mergulhando-os em uma incerteza dolorosa. A angústia de Lucélia é palpável em cada palavra, em cada apelo por ajuda. Ela implora para que, quem quer que esteja com seu filho, o devolva em segurança, reforçando que Luan é um estudante dedicado, longe de qualquer envolvimento com atividades ilícitas.

A esperança de um reencontro se mistura com o desespero de não saber o que aconteceu, de imaginar o sofrimento que o filho possa estar enfrentando. A família tem se dedicado integralmente à busca, percorrendo cada canto da região, colhendo informações e buscando apoio nas autoridades. A cada dia, a fé de Lucélia é testada, mas ela se recusa a perder a esperança, agarrando-se à crença de que Luan será encontrado e retornará para casa.

A comunidade de Rio das Pedras também se mobilizou, unindo forças na procura pelo adolescente, distribuindo cartazes, compartilhando informações nas redes sociais e organizando buscas. A solidariedade da vizinhança é um raio de luz em meio à escuridão, um lembrete de que a família não está sozinha nessa luta. A investigação, inicialmente registrada na 41ª DP (Tanque), foi transferida para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), especializada em casos de desaparecimento.

A família espera que a expertise da DDPA possa trazer novas pistas e acelerar as buscas por Luan. Lucélia clama por uma resposta rápida, por uma solução que possa trazer alívio ao seu sofrimento e encerrar essa angústia que a consome. Ela suplica que qualquer informação, por menor que seja, seja repassada às autoridades, na esperança de que possa levar ao reencontro com seu filho.

A família disponibilizou seus números de telefone, (21) 99400-7704 e (21) 97660-8360, para receber informações que possam ajudar nas buscas. A esperança é a última que morre, e Lucélia se agarra a ela com todas as suas forças, acreditando que Luan voltará para casa, para os braços de sua mãe e o amor de sua família.

A situação é agravada pela suspeita de que o chip do celular de Luan tenha sido removido, dificultando o rastreamento do aparelho e a obtenção de informações sobre seu paradeiro. As últimas localizações do celular, registradas na Rua Aldeia de Matos e na Rua Dama da Noite, ambas em Rio das Pedras, são pistas importantes, mas insuficientes para determinar o que aconteceu com o adolescente.

A família teme que Luan tenha sido vítima de algum crime, mas não descarta a possibilidade de que ele tenha sido levado contra a sua vontade. A incerteza é o pior tormento, e Lucélia anseia por respostas que possam esclarecer o que aconteceu com seu filho. A cada hora que passa, a angústia aumenta, mas a esperança persiste, alimentada pelo amor incondicional de uma mãe por seu filho.

A família continua mobilizada, buscando apoio nas autoridades, na comunidade e em todos aqueles que possam ter informações sobre o paradeiro de Luan Victor Bento Barbosa





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