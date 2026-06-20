Mãe de Virginia Fonseca comete erro de português durante jogo do Brasil e vira meme

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, escreveu 'celeção' em vez de 'seleção' em stories durante partida entre Brasil e Haiti. Erro viralizou e gerou debates sobre educação e valorização da fama nas redes.

A partida entre Brasil e Haiti foi marcada por um incidente que rapidamente ganhou as redes sociais : um erro de português cometido por Margareth Serrão , mãe da influenciadora Virginia Fonseca .

Em um stories publicado durante o jogo, Margareth expressou seu apoio à seleção brasileira, mas escreveu a palavra 'celeção' com 'c', em vez de 'seleção' com 's'. O deslize, rapidamente capturado por internautas que fizeram prints, viralizou no X (antigo Twitter) e gerou uma série de memes e comentários. Entre as reações, algumas foram sarcásticas, questionando a formação acadêmica de Margareth, que é professora, enquanto outras refletiram sobre o contexto de valorização da fama em detrimento do conhecimento.

Em resposta à polêmica, Margareth gravou um vídeo para explicar o ocorrido. Ela afirmou que digitou corretamente a palavra 'seleção' com 's', mas que um editor, sem seu conhecimento, teria alterado a grafia para 'celeção' com 'c'. Reafirmou sua credencial de professora formada, buscando encerrar o debate sobre sua capacidade linguística.

A incidente ocorreu em paralelo a outros temas que circulavam na mídia, como os rumores de uma suposta crise entre Virginia e sua cunhada, Millena Fonseca, nora de Margareth; a estreia de Endrick, filho de Margareth, em uma Copa do Mundo; e coberturas de outros fatos como um crime em Campo Grande e a celebração de aniversário do ator Daniel de Oliveira. Contudo, o erro ortográfico de Margareth dominou a atenção do público durante o evento esportivo.

A discussão extrapolou a simples piada e tocou em questões mais amplas sobre Educação, padrões de linguagem e o comportamento nas redes sociais, onde pequenos deslizes de figuras públicas são amplificados. Muitos usuários também lembraram que a distância entre as teclas 'c' e 's' no teclado torna a justificativa do erro de digitação pouco plausível, aumentando a desconfiança sobre a versão apresentada por Margareth.

O episódio ilustra como um simples equívoco pode gerar um turbilhão de opiniões, especialmente quando envolve uma personalidade já conhecida por sua presença digital e por associações familiares com jogadores de futebol de grande visibilidade, como Vini Jr. e Endrick





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