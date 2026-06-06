Mãe de Vini Jr. é impedida de conceder entrevistas durante a Copa do Mundo após polêmica nas redes sociais

Fernanda Cristina, mãe de Vinícius Júnior, foi proibida pelo jogador e pela comissão da Seleção de dar entrevistas na Copa do Mundo, depois de declarações e curtidas controversas envolvendo a ex‑nora Virginia Fonseca, gerando tensão familiar e restrições de mídia.

A mãe de Vinícius Júnior , Fernanda Cristina , está completamente afastada dos holofotes durante a Copa do Mundo. Após uma série de episódios que ganharam repercussão nas redes sociais, o jogador e a comissão técnica da Seleção decidiram que ela não poderá conceder entrevistas ou comentários à imprensa, nem mesmo sobre as expectativas do Brasil na competição.

A medida foi tomada depois que Fernanda foi abordada por uma equipe de TV poucos dias antes do amistoso Brasil‑Panamá, no domingo, 31, e se recusou a falar, afirmando que não daria entrevistas. No mesmo período, a imprensa a flagrou em um centro de implantes capilares, onde, em meio à gravação, ela chegou a mencionar o filho e a esperança de "trazer o hexa" para o país, o que acabou sendo interpretado como tentativa de driblar a restrição imposta pelos responsáveis.

A controvérsia ganhou novo fôlego quando Milton Cunha, jornalista do Globo Esporte, revelou em entrevista ao vivo, durante a cobertura da convocação da seleção no Museu do Amanhã, que Fernanda teria expressado desagrado em relação ao relacionamento de Vini Jr. com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Segundo Cunha, a mãe do atacante não era favorável ao namoro, o que teria contribuído para o fim da relação entre o casal.

A declaração, feita de forma vaga e cheia de expressões coloquiais, alimentou ainda mais os rumores e provocou uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Fernanda viu o seu perfil no Instagram inundado de mensagens após curtir um comentário que menosprezava Virginia, chamando‑a de "peso". A ex‑nora, que já manteve uma boa relação com a sogra, reagiu com indignação, ao ponto de fechar temporariamente as contas para evitar o ataque de fãs da influenciadora.

A situação provocou uma reação rápida da equipe técnica da seleção, que, temendo que possíveis declarações da mãe de Vini interferissem no foco do grupo, reforçou a proibição de entrevistas. A decisão também foi defendida pelo próprio jogador, que, em entrevista ao canal oficial do clube, afirmou que a privacidade familiar deve ser preservada durante o maior evento esportivo do planeta.

O caso ilustra como questões pessoais podem se tornar pano de fundo de grandes eventos, gerando discussões sobre os limites da exposição midiática e o papel da família na vida de atletas de elite. Enquanto a Seleção se prepara para enfrentar seus adversários na fase final da Copa, Fernanda Cristina permanece em silêncio, concentrada nas atividades de apoio ao filho, mas sem permissão para falar publicamente sobre nada, seja a estratégia tática, o ânimo da equipe ou as esperanças de conquistar o título mundial





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