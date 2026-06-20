Mãe de Matheus Cunha se emociona com gols do camisa 9 da seleção contra o Haiti

Luziana Cunha, mãe do atacante Matheus Cunha, emocionou-se ao ver seu filho marcar dois gols pela seleção brasileira contra o Haiti na Copa do Mundo de 2026.

Luziana Cunha , mãe do atacante Matheus Cunha , emocionou-se ao ver seu filho marcar dois gols pela seleção brasileira contra o Haiti na Copa do Mundo de 2026.

As imagens capturadas na arquibancada da Filadélfia mostram Luziana indo às lágrimas ao testemunhar os primeiros gols de Cunha em um Mundial. Após perder espaço em 2022, Cunha começou como titular contra o Haiti, após Igor Thiago ter jogado na estreia contra Marrocos. O atacante brasileiro marcou dois gols diante do Haiti, sendo os primeiros dele em uma Copa do Mundo.

Convocado pelo técnico Tite no ciclo antes da Copa de 2022, ele acabou perdendo espaço na reta final e ficou fora daquele Mundial. Em 2026, ele estava cotado para iniciar a Copa como titular, mas perdeu a vaga na estreia para o centroavante Igor Thiago, que atuou contra Marrocos. Já diante do Haiti, porém, Cunha iniciou como titular.

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 e assume a liderança do Grupo C. A seleção brasileira ainda precisa de uma vitória contra a Escócia para garantir a classificação e o primeiro lugar do grupo. A vitória pode não bastar para assegurar a ponta, dependendo do placar de Marrocos contra o Haiti. O centroavante Matheus Cunha foi fundamental para a vitória do Brasil, marcando dois gols diante do Haiti.

O atacante brasileiro também foi elogiado por sua atuação em campo, que foi considerada como uma das melhores da noite. O Brasil tem uma boa chance de classificar-se para a próxima fase da Copa do Mundo, mas ainda precisa de uma vitória contra a Escócia para garantir a classificação e o primeiro lugar do grupo. A seleção brasileira tem uma boa equipe e os jogadores estão motivados para alcançar seus objetivos.

O técnico Tite também está satisfeito com a atuação da equipe e espera que eles possam continuar a jogar bem e alcançar seus objetivos





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Brasil Haiti Matheus Cunha Luziana Cunha Técnico Tite Igor Thiago Rayan Lucas Paquetá Vini Jr. Endrick

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eric Faria manda recado a Matheus Cunha antes de Brasil x HaitiBrasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19) pela Copa do Mundo, e a equipe brasileira tem mudanças no time titular.

Read more »

Entenda a comemoração de Matheus Cunha nos gols do Brasil sobre o Haiti pela CopaO gol de Matheus Cunha na vitória do Brasil sobre o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo, chamou a atenção não apenas...

Read more »

Brasil conquista primeira vitória na Copa e web vai à loucura; veja os memes |Matheus Cunha é exaltado após marcar dois gols contra o Haiti

Read more »

Brasil x Haiti: entenda a comemoração de surfista de Matheus Cunha |Ele anotou os dois primeiros gols do jogo na Filadélfia

Read more »