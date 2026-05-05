Mãe de homem que ateou fogo na moto morre no Espírito Santo

Silvia Oliveira, mãe de Weverton Pereira Oliveira, faleceu após cinco dias internada devido às queimaduras sofridas quando o filho incendiou a própria moto durante abordagem policial em Domingos Martins, ES.

A morte de Silvia Oliveira , mãe de Weverton Pereira Oliveira , ocorrida ontem, dia 4, após cinco dias de internação, lança uma sombra ainda mais trágica sobre o incidente que chocou o Espírito Santo .

Silvia, de 56 anos, sofreu queimaduras graves nos braços e no rosto no dia 28 de abril, em Domingos Martins, quando seu filho ateou fogo em sua própria moto durante uma abordagem policial. O ato desesperado de Weverton, de 33 anos, foi registrado por uma câmera de segurança, mostrando o momento em que ele jogou gasolina no veículo e o incendiou, gritando aos policiais que o abordavam: 'me mata então'.

A situação se desenrolou durante uma fiscalização da Operação Cavalo de Aço, que visa regularizar motocicletas. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes informaram a Weverton que a moto seria apreendida até que a documentação fosse regularizada. Revoltado com a situação, Weverton expressou sua frustração com as constantes fiscalizações, afirmando que os policiais deveriam se concentrar em prender criminosos. Em meio ao caos, Silvia se aproximou do filho, sendo atingida pelas chamas.

Weverton, em pânico, chegou a pedir que a mãe se afastasse da moto, mas não conseguiu evitar a tragédia. A rápida propagação do fogo causou ferimentos gravíssimos em Silvia, que foi imediatamente encaminhada para um hospital, onde lutou pela vida durante cinco dias, mas não resistiu. A reação de Weverton, embora extrema e com consequências devastadoras, revela um profundo desespero e uma sensação de impotência diante de uma situação que ele considerava injusta.

A Operação Cavalo de Aço, embora tenha como objetivo a segurança e a regularização de veículos, pode ter contribuído para o sentimento de perseguição e indignação que levou Weverton a cometer o ato desesperado. A discussão sobre a abordagem policial e a apreensão da moto, mesmo que legalmente justificadas, expõe a tensão existente entre a população e as forças de segurança, e a necessidade de um diálogo mais eficaz e respeitoso.

A morte de Silvia Oliveira não apenas representa uma perda irreparável para a família, mas também levanta questões importantes sobre a forma como as operações policiais são conduzidas e o impacto que elas podem ter na vida das pessoas. A investigação do caso deve apurar todas as circunstâncias que levaram ao incidente, incluindo a conduta dos policiais envolvidos na abordagem, a fim de garantir que a justiça seja feita e que medidas sejam tomadas para evitar que tragédias semelhantes se repitam.

A situação também ressalta a importância de políticas públicas que ofereçam alternativas para a população que enfrenta dificuldades para regularizar seus veículos, evitando que se sintam marginalizadas e desesperadas. Weverton, após receber tratamento para queimaduras nos braços, foi preso e autuado em flagrante por tentativa de homicídio, incêndio e resistência à ação policial. Ele passou por audiência de custódia na quinta-feira, dia 30, e permanece preso aguardando o desenrolar do processo. A moto utilizada no incêndio foi apreendida pelas autoridades.

O caso gerou grande repercussão na mídia e nas redes sociais, com muitas pessoas expressando solidariedade à família de Silvia Oliveira e questionando a atuação da polícia. Outras notícias em destaque incluem a mudança de visual do ator Pedro Novaes para interpretar um vilão no filme da novela 'A Viagem', a acusação de um fazendeiro contra um DJ de casamento por supostamente matar galinhas com som alto, a alegação de advogados de que um rapper condenado foi executado injustamente nos Estados Unidos, um vídeo chocante de uma mulher que se jogou de um carro em movimento na Malásia após se sentir observada por um motorista de aplicativo, e as mudanças no consignado para servidores federais com o novo Desenrola.

Além disso, a Medida Provisória nº 1.355 entrou em vigor após ser sancionada pelo presidente Lula, e a comunidade musical lamentou a perda de um músico que realizou o sonho de cantar em trio com seu ídolo no carnaval





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