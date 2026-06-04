Mãe de Henry recebe perdão judicial em julgamento por morte do filho no Rio

Em decisão recente, a Justiça do Rio de Janeiro absolveu Monique Medeiros da pena aplicável pela morte do filho Henry, após reconhecimento de tortura por omissão e desclassificação para homicídio culposo. O padrasto, Jairinho, foi condenado por homicídio qualificado e tortura. A sentença considerou o sofrimento e a repercussão social do caso.

O julgamento pela morte do menino Henry , ocorrido em 2021 no Rio de Janeiro, foi concluído na madrugada desta quinta-feira. O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade de Monique Medeiros , mãe da vítima, por tortura por omissão , mas desclassificou a acusação de homicídio doloso para homicídio culposo .

Apesar do reconhecimento do crime, a mãe de Henry recebeu perdão judicial, instituto jurídico que impede a aplicação da pena mesmo após a condenação. Monique tinha 4 anos de idade no momento dos fatos. O padrasto da criança, Jairinho, foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado e por um dos crimes de tortura atribuídos a ele.

O perdão judicial, previsto na legislação penal brasileira, autoriza o magistrado a deixar de aplicar a pena quando as consequências do crime já são suficientemente graves para o réu. A juíza Elizabeth Machado Louro, ao proferir a sentença, considerou as consequências pessoais e sociais enfrentadas por Monique, como a perda do filho, a repercussão nacional do caso, as agressões sofridas na prisão e o intenso escrutínio público, que geraram uma reação social desproporcional, potencializada por expectativas culturalmente atribuídas ao papel materno.

Com o perdão, a condenação deixa de produzir efeitos executórios, encerrando a pretensão punitiva do Estado em relação a ela





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