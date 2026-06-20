Mãe de Endrick acompanha estreia do filho na Copa por telão em meio a rumores de crise com nora

Cíntia Ramos retornou ao Brasil mais cedo e viu o gol anulado do filho em São Paulo, enquanto Gabriely Miranda permaneceu nos EUA; desentendimentos familiares ressurgem empublicações nas redes sociais.

Em meio a rumores de crise com a nora, Cíntia Ramos , mãe do atacante Endrick , acompanhou a estreia do filho na Copa do Mundo de 2026 através de um telão em São Paulo, a mais de 7 mil quilômetros de distância do estádio na Filadélfia, EUA.

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, e Endrick chegou a marcar um gol, posteriormente anulado. Cíntia estava acompanhada da filha mais velha, Lavínia, e do caçula, Noah, no camarote de um grande evento na capital paulista. Ela havia retornado dos Estados Unidos no dia 18 de junho, um dia antes do segundo jogo do Brasil, em meio a rumores de desentendimentos com a nora, Gabriely Miranda, modelo e esposa de Endrick.

Apesar dos desmentidos públicos de Gabriely e dos despistes de Cíntia, a relação entre as duas tem sido tensa desde o início do relacionamento do casal. Enquanto Gabriely permaneceu nos EUA com os próprios pais e o sogro, Douglas Sousa, para acompanhar a partida, Cíntia optou por voltar mais cedo ao Brasil, mesmo tendo compromissos profissionais marcados nos Estados Unidos, segundo fontes do jornal Extra.

A situação familiar ganhou mais atenção quando Cíntia compareceu ao treino da seleção brasileira, na terça-feira, onde os jogadores receberam familiares para um almoço. Ela posou para fotos com Endrick e agradeceu pelo momento, mas nem o jogador nem Gabriely fizeram menção pública ao encontro. No mesmo dia, o pai de Endrick, Douglas Sousa, publicou um longo texto em suas redes sociais exaltando a trajetória do filho e expressando orgulho por vê-lo em sua primeira Copa do Mundo.

Anteriormente, Douglas havia dedicado elogios públicos extensivos à nora, Gabriely, atribuindo-lhe parte do sucesso do filho. Tanto Endrick quanto Gabriely comentaram essa publicação, demonstrando carinho pelo pai.

A empresária também apareceu em um vídeo recente, citando indiretamente a nora ao falar sobre humildade e a importância de nunca esquecer as origens, em um discurso que muitos interpretaram como uma alusão aos conflitos familiares: "Nunca se esqueça da humildade, nunca se esqueça de onde você veio, nunca se esqueça das suas raízes e nunca se esqueça das pessoas que estiveram ao seu redor quando a fonte não jorrava". Nos últimos dias, Gabriely tem feito publicações em suas redes sociais que reacenderam os boatos sobre desafios na família.

Ela compartilhou uma reflexão sobre maternidade, limites e a forma como pretende criar seu filho, escrevendo: "Você só vai me desrespeitar como mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas". A publicação foi rapidamente interpretada por seguidores como uma possível indireta para pessoas próximas a Endrick, inclusive para Cíntia, com quem já teve problemas no passado.

Diante da polêmica, Gabriely precisou voltar às redes para explicar que a mensagem não se dirigia a ninguém especificamente: "Vocês se passam às vezes. O post é sobre mim, sobre o jeito que eu vou e estou lidando em relação à minha maternidade. Não tem nada a ver com ninguém. Vocês gostam de tacar hater em mulher o tempo inteiro, e arrumar coisa onde não existe!

Santo Deus. Por favor, parem". Apesar dos desmentidos, as fontes de "Retratos da Vida" indicam que a crise entre nora e sogra persiste, refletindo um período de tensão na família do jovem astro da seleção brasileira. O cenário se complica ainda mais porque Endrick, em seu momento de maior exposição internacional, precisa lidar com esses desgastes pessoais enquanto se prepara para os próximos jogos da competição





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Endrick Cíntia Ramos Gabriely Miranda Copa Do Mundo Família Crise Seleção Brasileira Polêmica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reencontro e emoção: mãe de Endrick vive bastidores da Seleção na CopaMãe de Endrick revela ao Lance! bastidores da visita ao treino da Seleção na Copa do Mundo e conta como foi conviver de perto com astros

Read more »

Endrick segue sem minutos na Copa do Mundo após duas rodadasO atacante de 19 anos foi convocado por Ancelotti, mas ainda não entrou em campo na seleção brasileira.

Read more »

Primeira treinadora de Endrick explica incômodo do atacante na CopaExclusivo: Marília Rocha conversou com a coluna GENTE

Read more »

VÍDEO: Mãe de Endrick revisita o passado e se emocionaAo Lance!, mãe de Endrick, relembra momentos marcantes da trajetória do atacante da Seleção desde a base até a convocação para a Copa.

Read more »