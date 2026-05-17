Luto no Samba: Falece Noca da Portela, Ícone e Baluarte do Carnaval Carioca

A comunidade do samba e a G.R.E.S. Portela lamentam a perda de Osvaldo Alves Pereira, o Noca da Portela, compositor lendário que dedicou sua vida à música popular brasileira.

O cenário musical do Rio de Janeiro e a comunidade do samba estão em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Osvaldo Alves Pereira, amplamente conhecido e respeitado como Noca da Portela.

O artista, que era um dos maiores baluartes da G.R. E.S. Portela, partiu às 17h05 de hoje, após lutar contra as complicações de uma infecção pulmonar. Noca estava internado desde o dia 30 de abril no Hospital Assim Medical, localizado em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade.

Devido a uma piora considerável em seu estado clínico, ele foi transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) no último dia 10, onde permaneceu sob cuidados intensivos até o momento de sua partida. A G.R. E.S. Portela, escola onde Noca deixou um legado imensurável, manifestou seu pesar através de uma nota oficial, decretando três dias de luto oficial em homenagem ao artista.

A agremiação destacou que Noca era uma figura extremamente querida e onipresente em sua quadra, representando a essência da família portelense. A trajetória de Noca da Portela começou longe do Rio de Janeiro, tendo nascido em 12 de dezembro de 1932, na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Ainda na infância, mudou-se para a capital fluminense acompanhado por sua família, carregando consigo a influência musical de seu pai, que era professor de violão.

Durante a juventude, Noca conciliou a sobrevivência trabalhando como feirante com a sua paixão crescente pela música. Ele buscou aprofundar seus conhecimentos técnicos estudando violão e teoria musical na Ordem dos Músicos do Brasil, o que lhe deu a base necessária para se tornar um compositor prolífico. Seus primeiros passos no mundo do samba ocorreram na Unidos do Catete, mas foi na década de 1950 que ele participou da fundação da escola de samba Paraíso do Tuiuti.

Nesse período, ele já demonstrava seu talento ao assinar sambas-enredo que consolidaram seu nome como uma promessa do Carnaval carioca. A grande virada em sua carreira aconteceu em 1966, quando recebeu o convite de Paulinho da Viola para integrar a ala de compositores da Portela. Para entrar na azul e branco de Madureira, Noca precisou passar por um rigoroso teste aplicado por Candeia, um dos sambistas mais rigorosos e respeitados da época.

Uma vez admitido, ele construiu uma das histórias mais vitoriosas da instituição. Ao longo de décadas, Noca venceu disputas de samba-enredo em sete ocasiões diferentes, tornando-se um dos compositores mais laureados da escola. Entre suas obras primas, destacam-se composições como 'Gosto que me enrosco', que rendeu o Estandarte de Ouro em 1995, 'Os olhos da noite', premiado em 1998, e o épico 'ImagináRIO, 450 Janeiros de uma Cidade Surreal', que encantou o público no Carnaval de 2015.

Além disso, integrou o icônico Trio ABC da Portela ao lado de Colombo e Picolino, ganhando visibilidade nacional em programas de televisão. A influência de Noca da Portela extrapolou os limites das avenidas do samba. Suas canções foram gravadas por algumas das vozes mais emblemáticas da música brasileira, incluindo Beth Carvalho, Clara Nunes, Alcione e Zeca Pagodinho.

A música 'Virada', interpretada por Beth Carvalho, tornou-se um símbolo cultural, especialmente associada ao período de redemocratização do Brasil, demonstrando a capacidade do artista de unir arte e política. Militante do Partido Comunista Brasileiro, Noca utilizava suas letras para expressar preocupações sociais e políticas, transformando o samba em uma ferramenta de conscientização. Sua paixão pela cultura popular também o levou ao rádio, onde apresentou o programa 'Na Casa de Noca' na 94 FM, valorizando compositores anônimos.

Em 2006, seu reconhecimento técnico e cultural culminou na sua nomeação como Secretário Estadual de Cultura do Rio de Janeiro durante a gestão de Rosinha Garotinho. Mesmo em seus últimos anos, Noca nunca abandonou a chama da composição. Em 2017, lançou o álbum 'Homenagens' e, mais recentemente, em 2025, participou do projeto 'Coleção Flores Em Vida', realizado pela Universal Music.

Este projeto era visto como uma homenagem emocionante ao artista ainda em vida, e segundo relatos de sua família, Noca tinha o desejo profundo de retornar para casa para acompanhar o lançamento oficial deste EP. Sua dedicação ao samba era tamanha que, mesmo enfrentando problemas de saúde, continuou assinando sambas concorrentes para o Carnaval de 2026, provando que sua mente e coração pertenciam inteiramente à Portela.

Noca da Portela deixa um vazio imenso, mas sua obra permanece como um guia para as futuras gerações de sambistas, servindo como um exemplo de preservação da tradição e amor incondicional à cultura popular brasileira





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