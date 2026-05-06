Lula viaja a Washington para encontro com Trump em visita marcada por timing atípico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja a Washington para um encontro com Donald Trump na Casa Branca. Analistas destacam que a visita, marcada por um timing atípico, pode trazer benefícios e riscos para Lula, que busca evitar sanções e interferência nas eleições de outubro.
Em uma visita marcada por um timing atípico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja a Washington nesta quarta-feira (6) para um encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , na quinta-feira (7), na Casa Branca .
Analistas ouvidos pelo g1 destacam que, embora a reunião possa trazer benefícios para Lula, também apresenta riscos significativos. A agenda do encontro foi negociada desde janeiro e inicialmente previa uma data em março, mas foi adiada devido à guerra entre os EUA e o Irã no Oriente Médio. A nova data, anunciada apenas três dias antes, é considerada incomum por especialistas, como o analista político norte-americano Brian Winter, editor-chefe da revista Americas Quarterly.
Segundo Winter, em governos anteriores, uma visita como essa seria meticulosamente planejada por diversas agências governamentais, mas neste caso, a situação é diferente. Ele afirma ter recebido informações da Casa Branca de que o encontro foi 100% convocado por Washington. O timing estranho, no entanto, pode beneficiar Lula em um momento de vulnerabilidade interna, marcado por conflitos com o Congresso e queda na aprovação.
Winter acredita que Lula adotará uma postura defensiva, contrastando com o último encontro entre os dois líderes. Suspeito que os objetivos do Brasil sejam principalmente defensivos. Impedir que Trump seja um fator na eleição de outubro, que interfira em nome dos Bolsonaro, disse o analista. A reunião também pode servir a interesses de Brasília para tentar evitar novas tarifas ou interferência de Trump nas eleições de outubro.
Se o saldo da visita for positivo, isso poderia ajudar Lula a parecer mais pragmático e relevante globalmente, possivelmente influenciando eleitores indecisos, concluiu Winter. No entanto, a reunião não está livre de riscos para Lula. Tudo dependerá dos temas discutidos no encontro, avalia o cientista político Oliver Stuenkel. O governo brasileiro deve priorizar temas como o PIX, as terras raras, tarifas e parcerias no combate ao crime organizado, para evitar que os EUA classifiquem facções brasileiras como terroristas.
Certamente, o governo brasileiro tentará utilizar essa reunião para mostrar que o Lula é um estadista, que conseguiu desarmar essa bomba (do tarifaço, no ano passado) sem abrir mão da soberania. Mas também é uma visita com temas reais. Não é só tirar fotos para a eleição, disse Stuenkel ao g1. Os EUA ainda têm investigações abertas relacionadas ao Brasil (como o processo que pede extradição de Alexandre Ramagem) que pode levar a tarifas adicionais.
Brian Winter alerta para a possibilidade de armadilhas, citando casos anteriores em que Trump constrangeu líderes estrangeiros durante entrevistas no Salão Oval. Fontes de Washington indicam que Lula e Trump receberão a imprensa no Salão Oval, mas os analistas veem baixas as chances de uma emboscada, embora não descartem a possibilidade de um confronto. Não acho que Trump esteja indo para essa reunião com intenções negativas. Pelo contrário, acho que a Casa Branca provavelmente espera um resultado positivo.
Mas, dependendo do conteúdo discutido, pode acabar em um confronto, avalia Winter. Um risco é que Lula seja confrontado com questões sobre a postura dos Estados Unidos na guerra do Irã, que ele já criticou. No último encontro entre os dois, em outubro do ano passado, Lula e Trump trocaram elogios.
Depois da reunião, os EUA retiraram as tarifas extras que haviam anunciado antes para o Brasil, como retaliação ao processo que corria no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump
Lula Donald Trump Casa Branca Tarifas Eleições 2024
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lula viajará aos EUA para se encontrar com Trump na quinta-feira, dizem fontesEste será o terceiro encontro pessoal entre os dois presidentes desde que Trump assumiu seu segundo mandato
Read more »
Lula deve se reunir com Trump na Casa Branca na quinta; o que se sabeViagem ainda não foi confirmada oficialmente. Possível encontro ocorre semanas após crise aberta pela prisão e soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem nos EUA.
Read more »
Lula viaja para os EUA para reunião com Trump em Washington na quinta-feiraEncontro vem sendo negociado desde janeiro e deve focar em pauta econômica e segurança; equipe presidencial viaja nesta terça (5) para preparar estadia em Washington.
Read more »
Lula e Trump devem tratar sobre big techs e terras raras em Washington, diz AlckminAlckmin destaca que a principal orientação para o encontro é “fortalecer a relação Brasil e Estados Unidos”
Read more »
À espera de Lula na volta de WashingtonSe Lula foi derrotado por dar as costas à política, só seu enfrentamento pode lhe devolver as cartas do jogo
Read more »
O que esperar do reencontro de Lula com Trump em WashingtonPetista visita o presidente americano sem pompa e em meio a tensões eleitorais. Brasil busca normalizar relações com os EUA, enquanto Casa Branca quer discutir terras raras e facções criminosas
Read more »